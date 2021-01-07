ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد تويتر.. فيسبوك يمنع ترامب من النشر

الخميس 07/يناير/2021 - 03:42 ص
صدى البلد
Advertisements
قرر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من النشر لمدة 24 ساعة، وذلك بعد خطوة مماثلة اتخذها موقع "تويتر" على خلفية التغريدات الداعية للتهديدات والعنف، مع اقتحام مئات المحتجين مبنى الكونجرس أمس، الأربعاء.

وذكر "تويتر" أنه إذا لم يتم حذف التغريدات، التي واصل فيها الرئيس الزعم دون أساس من الصحة بحدوث تلاعب في الانتخابات، فسيظل الحساب مقفلا، وهو ما يعني أن الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا الحساب.

ويأتي ذلك بعد إعلان "تويتر" في وقت سابق أنه سيتخذ إجراءات حيال التغريدات الداعية للتهديدات والعنف، مع اقتحام مئات المحتجين مبنى الكونغرس أمس، الأربعاء.

وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن  ترامب عليه أن يكون على قدر من المسئولية. 

ووصف بايدن في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أحداث الشغب في واشنطن، بالفوضى التي ستنتهي بالتمرد.

لكن ترامب دعا أنصاره في فيديو، مساء أمس، إلى التزام السلام والنظام، والعودة إلى بيوتهم، قائلًا: " "كانت لدينا انتخابات سُرِقت منا... لكن عليكم الذهاب إلى منازلكم الآن. يجب أن يكون لدينا سلام، يجب أن يكون لدينا قانون ونظام". 

وأضاف: "نحن لا نريد أن يتضرر أحد... لقد كانت انتخابات مزيفة، لكننا لا يمكننا أن نساعد هؤلاء الأشخاص، نحتاج لسلام. لذلك اذهبوا إلى منازلكم... أنا أعرف مشاعركم، لكن اذهبوا إلى منازلكم. مع السلامة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شرطة واشنطن: حظر للتجول في العاصمة من 6 مساء حتى 6 صباحا

البنتاجون: إعلان التعبئة في قوات الحرس الوطني بواشنطن

جورج بوش: ما يحدث في واشنطن مقزز ومؤسف

نيويورك تايمز: بنس هو من أمر بنشر الحرس الوطني في واشنطن وليس ترامب

فوضى واشنطن.. نقل ضابط شرطة إلى المستشفى وإصابة آخرين

تغريدات داعية للعنف.. تويتر يغلق حساب الرئيس ترامب

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يوجه رساله قوية لـ جمهور الزمالك

استقالت للتطوع ومتابعة مرضى كورونا.. قصة ممرضة مصرية تتحدى الوباء: مش خايفة.. صور

نائب ترامب يُلمح إلى تحويل الرئيس الأمريكي للمحاكمة

جلد تعبان.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

إيه وجع القلب دا.. أحمد موسى ينفعل على الهواء.. فيديو

المقاولون العرب يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة النجم الساحلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب في زمن كورونا.. طبيب يطلب يد زميلته داخل مستشفى بملابس واقية كاملة.. شاهد

طريقة تحضير بيض بالطماطم والجبن

3 طرق طبيعية للتخلص من حروق اللسان