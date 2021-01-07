ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزراء في إدارة ترامب يبحثون إمكانية عزله من منصبه

الخميس 07/يناير/2021 - 04:45 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، نقلًا عن مصادر بالحزب الجمهوري، بأن وزراء في الإدارة الأمريكية يبحثون تفعيل مادة بالدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن  ترامب عليه أن يكون على قدر من المسئولية. 

ووصف بايدن في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أحداث الشغب في واشنطن، بالفوضى التي ستنتهي بالتمرد.

لكن ترامب دعا أنصاره في فيديو، مساء أمس، إلى التزام السلام والنظام، والعودة إلى بيوتهم، قائلًا: " "كانت لدينا انتخابات سُرِقت منا... لكن عليكم الذهاب إلى منازلكم الآن. يجب أن يكون لدينا سلام، يجب أن يكون لدينا قانون ونظام". 

وأضاف: "نحن لا نريد أن يتضرر أحد... لقد كانت انتخابات مزيفة، لكننا لا يمكننا أن نساعد هؤلاء الأشخاص، نحتاج لسلام. لذلك اذهبوا إلى منازلكم... أنا أعرف مشاعركم، لكن اذهبوا إلى منازلكم. مع السلامة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شرطة واشنطن: حظر للتجول في العاصمة من 6 مساء حتى 6 صباحا

البنتاجون: إعلان التعبئة في قوات الحرس الوطني بواشنطن

أحداث شغب واشنطن.. وفاة شخص بالرصاص داخل الكونجرس

جورج بوش: ما يحدث في واشنطن مقزز ومؤسف

نيويورك تايمز: بنس هو من أمر بنشر الحرس الوطني في واشنطن وليس ترامب

فوضى واشنطن.. نقل ضابط شرطة إلى المستشفى وإصابة آخرين

ترشيحاتنا

فرج عامر: حسام حسن لمن يدفع أكثر.. ومهاجم الأهلي الراحل من نصيبنا

ترامب يصب الزيت على النار: تذكروا هذا اليوم إلى الأبد

السلطة خرجت عن سيطرته.. الجيش الأمريكي نزل إلى الشارع رغم رفض ترامب

استشاري يوضح تأثير فيروس كورونا على الأطفال ونصائح لأولياء الأمور

طرق طبيعية لعلاج التبول اللاإرادي عند الأطفال

ترامب وجمهورية الموز.. حلفاء الرئيس بالكونجرس يتنصلون منه بعد أحداث واشنطن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراهقة 14 عامًا تهرب من منزل عائلتها وتترك رسالة مضللة لوالدتها.. تفاصيل

تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في حفلها بالقاهرة

بعد تعاطيه مادة مخدرة.. ابن يصيب والدته برصاصة قاتلة ويرقص بجوار جثتها