حملة أمنية بأسوان.. ضبط مخالفات مرورية وتموينية ومتهمين وتنفيذ أحكام

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وذلك طبقًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.
وفى هذا الإطار، نجحت جهود الأجهزة فى مجال ضبط حائزى الأسلحلة النارية والمواد والأقراص المخدرة تم ضبط متهم وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن (100) جرام .
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 508 حكم قضائى شملت ضبط ( 117) حكم حبس جزئي ، و( 16 ) حكم حبس مستأنف ، و( 299 ) أحكام غرامات ، و( 74 ) أحكام المخالفات ، كما تم ضبط 2 قضية جنايات .
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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت ضبط قضيتين لبيع بأزيد من السعر الرسمى ، و( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 9 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، علاوة على ضبط 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، علاوة على ضبط ( 3 ) قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.
وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط (508 ) مخالفة مرورية شملت ضبط 2 دراجة نارية وتروسيكل بدون ترخيص ، بجانب التصالح الفورى فى 106 مخالفة ، وتحرير 170 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 67 حالة لعدم قبول التصالح ، بالإضافة إلى تحرير 88 مخالفة تجاوز حد السرعة ، فضلًا عن تحرير 74 مخالفة متنوعة .
وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص عدد ( 25 ) قائد سيارة بكمين غرب أسوان بدائرة مركز شرطة أسوان مما أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي " حشيش وبانجو وأفيون " .
وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.