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تكنولوجيا

فيسبوك تستعد لدفع غرامة قدرها 4.72 مليون دولار.. فما السبب؟

الخميس 07/يناير/2021 - 07:01 م
فيسبوك
فيسبوك
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شيماء عبد المنعم
أصدرت محكمة الاستئناف الأيطالية التي تتخذ من ميلانو مقرا لها، حكما بتغريم شركة فيسبوك Facebook، بغرامة مالية قدرها 3.83 مليون يورو (حوالي 4.72 مليون دولار)، وذلك كتعويض لصالح شركة إيطالية لتطوير البرمجيات.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أيدت المحكمة حكما قضائيا صدر في عام 2019، يقول إن شركة فيسبوك قد نسخت ميزة "بالجوار Nearby" من تطبيق Faround للمطورين Business Competence.


وتعود القضية إلى عام 2012، حيث أطلقت شركة Business Competence في ذلك العام برنامج يدعى Faround، الذي تم تصميمه لمساعدة المستخدمين في العثور على أصدقاء فيسبوك بالقرب من موقعهم، وهو يعد التطبيق الأكثر تنزيلًا في إيطاليا خلال أسبوع 22 نوفمبر 2012.

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق أن التطبيق انتشر بسرعة في السوق الإيطالية، ومع ذلك، أطلقت فيسبوك ميزة Nearby الخاصة بها بعد أشهر فقط، والتي تنافست أيضًا مع أمثال Foursquare و Yelp، وبحسب ما ورد تراجعت تنزيلات Faround.

وردت مطورة البرمجيات الإيطالية، برفع دعوى قضائية ضد فيسبوك في عام 2013، وأفادت وكالة رويترز أن المحكمة أصدرت حكمًا أوليا لصالحها في عام 2016، وتم الإعلان عنه في عام 2017، لكن المحكمة زادت من مبلغ التعويضات الذي يتعين على الشركة الأمريكية دفعها، والتي تم تحديدها في البداية بمبلغ 350 ألف يورو.

وردا على الحكم، قال متحدث باسم شركة "فيسبوك" لوكالة رويترز: "إن الشركة تلقت قرار المحكمة وتدرسه بعناية".
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