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تكنولوجيا

فيسبوك تمنح هؤلاء المستخدمين خيارات أمان جديدة لحمايتهم من الاختراق

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:00 م
فيسبوك
فيسبوك
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شيماء عبد المنعم
تستعد شركة فيسبوك Facebook، لتحسين ميزات الحماية الأمنية الخاصة بمنصاتها لعدد محدود من المستخدمين خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث ستتيح لمستخدميها إمكانية إعداد مفاتيح أمان فعلية للتحقق من الهوية قبل تسجيل الدخول إلى التطبيق اعتبارا من العام المقبل.


وبحسب ما ذكره موقع "techradar"، كشفت شركة وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة "فيسبوك" أنها ستوسع خدمة Facebook Protect الخاصة بها لمزيد من المستخدمين في عام 2021، حيث كانت أداة الأمان متاحة في السابق فقط للمسؤولين السياسيين الذين يحملون شارة زرقاء بصفحنهم على المنصة والتي تم التحقق منها في الانتخابات الأمريكية لعام 2020، مثل الرئيس "جو بايدن".




ويعمل برنامج الأمان للحسابات البارزة Facebook Protect، على توفير طريقة حماية قوية للسياسيين والوكالات الحكومية وموظفي الانتخابات في الولايات المتحدة، لزيادة أمان الحسابات وتجنب هجمات الاختراق التي تستهدفهم خاصة في أوقات الانتخابات من خلا عدة طرق من بينها: المصادقة الثنائية والمراقبة في الوقت الفعلي لتهديدات القرصنة المحتملة.


وقالت شركة "فيسبوك": "إنها تتطلع لتعزيز ميزات الأمان للشخصيات البارزة، من خلال تشجيع استخدام مفاتيح الأمان المادية وأنظمة المصادقة الثنائية والذين يمكنهم شراء مفاتيح الأمان الفعلية من تجار التجزئة، وتسجيلها في فيسبوك"، ولكن سيتم تسليمها إلى الحسابات المعرضة للخطر أولًا.


وستيم نشر مفاتيح الأمان الجديدة على عدد أكبر من المستخدمين، مثل الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين هم أكثر عرضة لحملات الاختراق، ومن أجل مراقبة أي محاولات اختراق ستدعم "فيسبوك" استخدام مفاتيح الأمان عبر الأجهزة المحمولة، بحيث سيحتاج أي شخص يقوم بتسجيل الدخول إلى حساب ما إلى وسائل حماية أكثر من كلمة السر.


وأوضحت "فيسبوك" أن أكثر من 70 في المائة من الأفراد المشاركين عن كثب في انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020، استخدموا المصادقة الثنائية لحماية حساباتهم عبر المنصة، وأن الشركة لا تزال تعمل على المساعدة في حماية تلك الحسابات البارزة.
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