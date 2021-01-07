ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شرطة واشنطن تكشف حصيلة المعتقلين في اقتحام الكونجرس وسرقة المقتنيات

الخميس 07/يناير/2021 - 07:23 م
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت المتحدثة باسم عمدة العاصمة الامريكية واشنطن، عن إجمالي من تم اعتقالهم الليلة الماضية بسبب اقتحام مبنى الكونجرس وكسر حظر التجول.

وقالت المتحدث إن الشرطة ألقت القبض على 68 شخصًا على خلفية اقتحام الكونجرس وكسر حظر التجول.

ودعت شرطة واشنطن المواطنين لمساعدة قوات الأمن في التعرف على أي عناصر شاركت في اقتحام الكونجرس، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على تحديد هويات العناصر التي سرقت مقتنيات من المبنى.

وأكد قائد شرطة العاصمة الأمريكية أن قوات الأمن كانت حريصة جدًا على عدم استخدام العنف لمواجهة المعتدين على مبنى الكونجرس.

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبنى الكونجرس أمس الأربعاء، بالتزامن مع جلسة التصديق على نتيجة تصويت المجمع الانتخابي.

وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل بروزير، تمديد حالة الطوارئ 15 يوما في أعقاب أعمال الشغب التي أدت إلى اقتحام مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونجرس.

ويعني تمديد حالة الطوارئ 15 يوما أنها ستستمر إلى ما بعد يوم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير الجاري.

فيما صدق الكونجرس على نتائج تصويت عدد من الولايات الأمريكية في المجمع الانتخابي ضمنت للرئيس المنتخب جو بايدن أكثر من 270 صوتًا من أصوات ناخبي المجمع، وهو الحد الأدنى من عدد الأصوات المطلوبة للفوز برئاسة الولايات المتحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إخلاء مجلس النواب ومحاولة انقلاب على بايدن.. ترامب يدمر أمريكا

لحين رحيل ترامب.. عمدة واشنطن تمدد حالة الطوارئ في العاصمة 15 يومًا

بعد اشتباكات عنيفة بالكونجرس.. انتهاء حظر التجول في العاصمة الأمريكية

تحريض وتمرد واجتياح وغوغاء.. صحف العالم توثق ليلة اقتحام الكونجرس.. صور

أغرب ليلة في تاريخ أمريكا.. الكونجرس يصدق على فوز بايدن بعد ساعات من اقتحام مبناه.. الاستقالات تزلزل إدارة ترامب.. والحكومة تدرس عزل الرئيس بتهمة تحريض أنصاره على العنف

بسبب اقتحام الكونجرس.. استقالة مسؤول كبير في مجلس الأمن الأمريكي

ترشيحاتنا

بإطلالة جذابة.. مي عمر تخطف الأنظار على إنستجرام

وكر للإرهاب.. قصة بطولة الشهيد شريف نجل الكابتن محمد عمر المُعين بمجلس النواب

انهيار وبكاء.. خروج جثامين المعتمرين المصريين ضحايا حادث السعودية من مطار القاهرة.. فيديو وصور

بريطانية تطلب الشرطة لاكتشافها "إصبع بشري" في الأرض.. والنتيجة صادمة

تعرف على المقتحم الأشهر لساحة الكونجرس صاحب قبعة الفايكنج.. تعرف عليه

أثناء الصلاة أفكر في أشياء كثيرة فماذا أفعل كي أكون خاشعًا في صلاتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 4 حالات إجهاض.. سيدة تنجب 3 توائم بعمر 44 عامًا.. وهذه قصتها

طريقة عمل السحلب البيتي مثل الكافيهات

طريقة عمل القرص بالجزر.. خطوة بخطوة