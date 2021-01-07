بعد أحداث الكونجرس.. محلل سياسي: ترامب أصبح ماضيا ولن يكون له تأثير بعد 20 يناير

قال الدكتور مهدى عفيفي المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي من نيويورك، إن الجميع يتابع ما يحدث فى أمريكا موضحًا أن أى منظومة ديمقراطية يوجد بها عيوب لأنها من صناعة البشر.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن المجتمع الأمريكي مثل أى مجتمع به طبقات مختلفة وثقافات مختلفة.





وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تزخر بالعرقيات والأجناس المختلفة، وما حدث فى الأيام الماضية تسبب فى مشكلات كثيرة.





ولفت إلى أن الرئيس الأمريكى ترامب تسبب فى مشكلات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وكان سبب فى شحن المواطنين وخروجهم فى مظاهرات معلقا: " ترامب حرض الجماهير بصورة مباشرة على اقتحام الكونجرس".





وأوضح أن ترامب يتحدث عن تزوير الانتخابات منذ فترة طويلة من عام 2015، وأن مايك بنس تبرأ من أسلوب ترامب" وأن أداء ترامب تسبب فى حدوث انشقاق داخل الحزب الجمهوري.





وكشف أن النظام الأمنى المعقد منع الحرس الخاص بالكونجرس من حمل سلاحا وأن معظم من شارك فى مظاهرات أمس لا يعبرون عن المواطن الأمريكي الحقيقي.





وتابع: ترامب خاطب المهمشين لتحفيزهم ضد استقرار الولايات المتحدة الانقلاب على الديمقراطية، وأصبح ماضيا ولن يكون له تأثير بعد 20 يناير الجاري.





وكشف المحلل السياسي، أن جو بايدن لديه العديد من الملفات وسوف يحدث تغييرا فى سياسات أمريكا فور تقلده مقاليد الحكم.