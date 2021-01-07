ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد أحداث الكونجرس.. محلل سياسي: ترامب أصبح ماضيا ولن يكون له تأثير بعد 20 يناير

الخميس 07/يناير/2021 - 08:58 م
ترامب
ترامب
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور مهدى عفيفي المحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي من نيويورك، إن الجميع يتابع ما يحدث فى أمريكا موضحًا أن أى منظومة ديمقراطية يوجد بها عيوب لأنها من صناعة البشر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن المجتمع الأمريكي مثل أى مجتمع به طبقات مختلفة وثقافات مختلفة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تزخر بالعرقيات والأجناس المختلفة، وما حدث فى الأيام الماضية تسبب فى مشكلات كثيرة.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكى ترامب تسبب فى مشكلات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، وكان سبب فى شحن المواطنين وخروجهم فى مظاهرات معلقا: " ترامب حرض الجماهير بصورة مباشرة على اقتحام الكونجرس".

وأوضح أن ترامب يتحدث عن تزوير الانتخابات منذ فترة طويلة من عام 2015، وأن مايك بنس تبرأ من أسلوب ترامب" وأن أداء ترامب تسبب فى حدوث انشقاق داخل الحزب الجمهوري.

وكشف أن النظام الأمنى المعقد منع الحرس الخاص بالكونجرس من حمل سلاحا وأن معظم من شارك فى مظاهرات أمس لا يعبرون عن المواطن الأمريكي الحقيقي.

وتابع: ترامب خاطب المهمشين لتحفيزهم ضد استقرار الولايات المتحدة الانقلاب على الديمقراطية، وأصبح ماضيا ولن يكون له تأثير بعد 20 يناير الجاري.

وكشف المحلل السياسي، أن جو بايدن لديه العديد من الملفات وسوف يحدث تغييرا فى سياسات أمريكا فور تقلده مقاليد الحكم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

435 مليون قطعة سلاح في يد الأمريكان.. محلل سياسي يحذر من الوضع بنيويورك

عضو بالحزب الديمقراطى: بايدن فاز برئاسة أمريكا.. وكلفنا 1000 محامى لمواجهة حملات ترامب الممنهجة

محلل سياسي: أمريكا تشهد استقطاب غير مسبوق

بعد خسارة ترامب وفوز بايدن.. تزوير الانتخابات الأمريكية حديث الساسة

هيسبب مشاكل.. عضو الحزب الجمهورى: ترامب لن يترك الحكم بسهولة.. فيديو

بزوغ تاريخ لأمريكا جديد: حضور الفئات المهمشة

ترشيحاتنا

عيار 18 يسجل 764 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12-1-2021

بعد الانفصال عن الهضبة...دينا الشربيني تستمتع بقضاء وقتها مع عمرو يوسف| شاهد

مفاجأة.. ترامب يعترف بـ مسؤوليته عن أحداث العنف بالكونجرس

مش أنا اللى بعت رسايل.. اختراق واتساب الخاص بريهام سعيد

أول طائرة عبرت فجر اليوم.. رسمياً فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري

التعليم : مقابلات شخصية للمتقدمين لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية .. فبراير القادم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

مواصفات ET7 أكثر السيارات تطورا في العالم.. فيديو وصور

مشروب غير متوقع يزيل السموم من الجسم.. تعرف عليه