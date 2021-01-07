المحكمة الرياضية تعلن موعد النظر في شكوى السلمي والنقاز ضد الأهلي والزمالك

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" موعد جلسة الاستماع المقررة في الشكوى المقدمة من جانب الفلسطيني محمود السلمي ضد الأهلي والتونسي حمدي النقاز ضد نادي الزمالك.





وسيتم عقد جلسة الاستماع يوم 14 يناير الجاري، مع عدم حضور أي شخص لمقرها في سويسرا بسبب الاجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، على أن تعقد جلسة الاستماع لشكوي محمود السلمي ضد الأهلي في 27 من الشهر الجاري.





وحصل حمدي النقاز بعد فسخ عقده من طرف واحد مع نادي الزمالك على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحقيته في الحصول على غرامة قدرها 1.3 مليون دولار.



