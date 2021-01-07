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أخبار البلد

محبتنا مستمدة من عبق رسالتين سماويتين.. رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

الخميس 07/يناير/2021 - 09:14 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
هنأ الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء ذلك في برقية بعث بها اليوم لقداسته.

وأكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - أن الدكتور عبدالعال قال في برقيته لقداسة البابا: "في هذه الأيام المباركة التي تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة ‏إيذانًا باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا  اليوم، هذا الشعب العظيم، الذى لا يرهبه ‏إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها، ‏لكن أبدًا لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة".


وأضاف: أن مصر التي قلتم فيها نيافتكم: "نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن" "وما ذلك إلا وصفًا دقيقًا ‏لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا ‏متانة" .

وأكد: "هذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم ‏خبير‏".


 وقدم التهنئة في ختام البرقية قائلًا: "بهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب ‏الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهانى، مقرونة بأجمل التبريكات".

وبعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن رئيس مجلس الشيوخ قال في برقيته: «قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسعدني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أتقدم لقداستكم ولجميع الأخوة المسيحيين بخالص التهاني القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداستكم وعلى جميع الأخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتمنى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن تزداد أواصر المحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن جميعا، كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل عام وقداستكم بخير». 

وتلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تهنئة ، من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، كما كلف ممثلي الوزارة في المحافظات بتهنئة الكنائس المصرية كافة. 

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن الدكتور مختار جمعة أكد في تهنئته نسأل الله (عز وجل) أن يجعله عامًا مباركًا على مصرنا العزيزة وعام أمن وسلام على العالمين، وأن يعجل سبحانه وتعالى فيه برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن البشرية جمعاء.
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