حالة نادرة شهدتها حديقة حيوان| ولادة أنثى نمر بنغالي "بيضاء".. شاهد

شهدت إحدى حدائق الحيوان في دولة نيكاراجوا حالة ولادة نادرة لأنثى نمر بنغالي بيضاء اللون، وأُطلق عليها اسم "Nieve"، والذي يعني "الثلج" في اللغة الإسبانية.





وتتولى زوجة مدير حديقة الحيوان تربية أنثى النمر النادرة بعد أن رفضتها الأم بسبب لونها غير المألوف، وتعد "Nieve" أول نمر بنغالي أبيض يولد في دولة نيكاراجوا الواقعة في أمريكا الوسطى.









وبالنسبة إلى الأم، فقد أفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه قد تم إنقاذها من سيرك منذ حوالي 5 سنوات لكنها لم تستطع إنتاج الحليب لإطعام أثنى النمر حديثة الولادة.





وصرح "إدواردو ساكاسا"، مدير حديقة الحيوان التي شهدت حالة الولادة النادرة، بأن "Nieve" وُلدت الأسبوع الماضي وكان وزنها كيلو جراما واحدا تقريبًا فقط عند الولادة.





ووصفت إحدى المنظمات المعنية بالحفاظ على البيئة وحماية الحياة البرية النمور البيضاء بكونها بمثابة "شذوذ وراثي"، مع الإشارة إلى عدم وجود حالات معروفة من هذا النوع في البرية، لكن هناك العشرات في الأسْر.





يذكر أن النمور البيضاء نمور بنغالية وفي حالتها يحمل الأبوان جينًا متنحيًا، وهي ليست مصابة بالمهق أو من سلالة منفصلة، وبالنسبة إلى أنثى النمر المولودة مؤخرًا فقد ورثت والدتها الجين النادر من جدها الذي كان بدوره من النمور البنغالية البيضاء، وتقرر إبعاد "Nieve" عن الأم بعد أن رفضتها.









وفي الوقت الراهن أصبحت "مارينا أرجيلو"، زوجة مدير الحديقة "إدواردو ساكاسا"، المسئولة عن رعايتها وإطعامها.



