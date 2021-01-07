أكبر حلفاء ترامب: أرفض المادة 25 .. وقلق جدا بشأن الـ 14 يوما المقبلة

قال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد أكبر حلفاء الرئيس دونالد ترامب في الكونجرس ، إن الرئيس يجب أن يقبل بالاعتراف بدوره في أعمال العنف التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية يوم الخميس إن ترامب "بحاجة إلى فهم أن أفعاله هي المشكلة وليست الحل"، معربا عن رفضه تفعيل المادة 25 من الدستور الامريكي لعزل الرئيس قبل 14 يوما من تسليم السلطة.





وتابع قائلا: أشعر بالقلق ازاء الايام الاربعة عشر المقبلة.





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وكان جراهام خصما لترامب خلال حملة عام 2016 وشكك في لياقته العقلية للمنصب، لكن بمجرد أن تولى ترامب منصبه، أصبح جراهام أحد أقرب المقربين منه وغالبًا ما كان يلعب الجولف معه.



وأضاف جراهام أنه لا يشعر بأي ندم على دعمه لترامب ، لكنه قال "يحطم قلبي أن يسمح صديقي، وهو رئيس بما حدث أمس".

وأثنى جراهام على لياقة نائب الرئيس مايك بنس خلال عملية التصديق على تصويت الهيئة الانتخابية، قائلًا إن أي توقع بأن بنس كان من الممكن أن يقلب النتائج كان "مبالغًا فيه ، وغير دستوري ، وغير قانوني ، وكان من الممكن أن يكون خطأً للبلد".





وأكد الكونجرس أن الديمقراطي جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية قبل فجر الخميس، بعد ساعات من اقتحام حشد عنيف موالٍ للرئيس دونالد ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في محاولة مذهلة لقلب الانتخابات وتقويض الديمقراطية في البلاد وإبقاء ترامب في البيت الأبيض.





ويدعو أكبر الديمقراطيين في الكونجرس مجلس الوزراء إلى استخدام التعديل الخامس والعشرين لإزاحة ترامب من منصبه ، وإذا لم يحدث ذلك ، فإنهم يفكرون في عزله مرة أخرى.