ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد مجاهد: المسمى الصحيح للجنة الثلاثية باتحاد الكرة "لجنة التطبيع"

الخميس 07/يناير/2021 - 11:07 م
أحمد مجاهد، رئيس
أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة إتحاد كرة ا
Advertisements
قسم التوك شو
قال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، إن هذه اللجنة تسمى لجنة "التطبيع"، وهذه الفكرة تم ابتكارها، لأن كثيرا من الدول تتدخل فى اتحادات الكرة، فتكون هذه اللجان تفاديا لأى تدخل، وهى ليست نموذجا محببا لدى الفيفا، ففى جزر القمر وهاييتي وكوت ديفوار لجان "تطبيع"، والأخيرة تريد الذهاب إلى المحكمة الدولية بسبب قرار الفيفا، بينما فى مصر الأمر معكوس.

وأضاف "مجاهد" خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على القاهرة والناس، مباراة جنوب أفريقيا فى يوم 7 يوليو عام 2019، بالبطولة الأفريقية، واستقال المجلس، مع الاستمرار فى تنظيم البطولة، ولكن فى لائحة الاتحاد، أن المدير التنفيذى يسير العمل 3 شهور، ويدعو للانتخابات.

وأكمل: يوم 19 يوليو أقيم نهائى الأمم الأفريقية، بحضور شخصيات كبرى، وعقد اجتماع قبل النهائى، وتم الاتفاق على تأجيل الانتخابات، ومن المرات النادرة أن يصدر قرار من الفيفا 20 أغسطس، وحددوا مهام، وهي تسيير الأمور، وتعديل اللائحة، والتأكد من توافق مع قواعد الاتحاد، وتنظيم جمعية عمومية، من 20 أغسطس، وحتى 31 يوليو 2020.

وتابع مجاهد، هناك تعارض وتضارب بين كلام المسئولين وأفعالهم، فالشروط كانت تنطبق على من استقالوا، فمن يجلس على الكرسى يضيق الشروط، ليمنع الاخرين من الترشح، وأيضا لن يسمح لى بالترشح للإنتخابات المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من الحامول إلى الجبلاية| 7 معلومات عن رئيس لجنة اتحاد الكرة الجديد

أبرز المعلومات عن محمد الشواربي وأحمد عوض عضوي اللجنة الثلاثية بالجبلاية

ننشر قرار الفيفا بتعيين اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة |شاهد

عمرو وهبي عن اختيار أحمد مجاهد: اتحاد الكرة له صنايعيته

مصادر.. استقالة مازن مرزوق من لجنة المسابقات

لجنة تطبيع.. أحمد مجاهد يعلق على توليه رئاسة اللجنة الثلاثية لكرة القدم.. شاهد

ترشيحاتنا

البنك المركزي يحظر السماح بتوزيعات الأرباح النقدية أو المحتجزة بالبنوك للعام المالي الماضي

شاهد.. والدة المخرج محمد سامي تؤدي اليمين الدستورية بالجلسة الافتتاحية للنواب

التعليم : مقابلات شخصية للمتقدمين لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية .. فبراير القادم

العريس مات.. قصة وفاة مدرب سباحة قبل عقد زفافه بـ"ساعة" في المنيا.. صور

الحكومة ترد على حقيقة إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. صور

مواصفات ET7 أكثر السيارات تطورا في العالم.. فيديو وصور

مشروب غير متوقع يزيل السموم من الجسم.. تعرف عليه