الحديد والصلب: مد مهلة سداد أقساط الوحدات السكنية بالتبين 3 أشهر

أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية،التابعة للقابضة للصناعات المعدنية ، احدى شركات قطاع الاعمال العام إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة.
وقالت الشركة، إنه تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة برئاسة مجدي عبدالرحمن محمد، وعضوية عبدالعزيز حسين بكر، ومحمد عبدالظاهر سيد.
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وقرر مجلس الإدارة مد مهلة سداد اقساط الوحدات السكنية المملوكة للشركة بمنطقة التبين، لمدة 3 أشهر تبدأ من يناير الجاري وتنتهي في 30 مارس المقبل، و تثبيت غرامة التأخير بنفس النسبة المقررة سابقًا وقدرها 25 %من قيمة المبالغ المتأخرة.
وقلصت شركة الحديد والصلب خسائرها ، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري،وسجلت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وقالت الشركة، إنه تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة برئاسة مجدي عبدالرحمن محمد، وعضوية عبدالعزيز حسين بكر، ومحمد عبدالظاهر سيد.
اقرأ ايضا ..إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة و عرض المشروع على البرلمان القادم
وقرر مجلس الإدارة مد مهلة سداد اقساط الوحدات السكنية المملوكة للشركة بمنطقة التبين، لمدة 3 أشهر تبدأ من يناير الجاري وتنتهي في 30 مارس المقبل، و تثبيت غرامة التأخير بنفس النسبة المقررة سابقًا وقدرها 25 %من قيمة المبالغ المتأخرة.
وقلصت شركة الحديد والصلب خسائرها ، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري،وسجلت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.