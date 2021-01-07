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اقتصاد

الحديد والصلب: مد مهلة سداد أقساط الوحدات السكنية بالتبين 3 أشهر

الخميس 07/يناير/2021 - 11:03 م
وحدات سكنية
وحدات سكنية
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علياء فوزى
أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية،التابعة للقابضة للصناعات المعدنية ، احدى شركات قطاع الاعمال العام إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة.

وقالت الشركة، إنه تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة برئاسة مجدي عبدالرحمن محمد، وعضوية عبدالعزيز حسين بكر، ومحمد عبدالظاهر سيد.

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وقرر مجلس الإدارة مد مهلة سداد اقساط الوحدات السكنية المملوكة للشركة بمنطقة التبين، لمدة 3 أشهر تبدأ من يناير الجاري وتنتهي في 30 مارس المقبل، و تثبيت غرامة التأخير بنفس النسبة المقررة سابقًا وقدرها 25 %من قيمة المبالغ المتأخرة.

وقلصت شركة الحديد والصلب خسائرها ، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري،وسجلت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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