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فن

محمد عبد الرحمن يحتفل مع الجمهور بالعرض الأول من مسرحية هابي نيو يير

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:31 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل

شارك النجم محمد عبد الرحمن جمهوره باحتفالية كوميدية وعرض أول لمسرحية هابي نيو نيير بالعربي، والتي قدمّها على  مسرح  Cairo Show (ماركيي) - كايرو فستيفال سيتي، وذلك ضمن فعاليات Carnival Cairo Show.


وصرّح النجم "من الرائع أن تكون سببًا في إضحاك الجمهور في بداية 2021، سعيد جدًا بهذه التجربة، فأنا اعتبر المسرح بيتي، وأيضًا فخور بالتعاون مع كل نجوم المسرحية، ورد فعل الجمهور، وأتمنى أن تكون سنة سعيدة على الجميع".


ويتصدر بطولة المسرحية مع النجم محمد عبد الرحمن، كل من النجوم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وأخراج مجدي الهواري.


ويقوم محمد عبد الرحمن بشخصية رستم محامي أحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.


ومؤخرًا حصل النجم محمد عبد الرحمن على جائزة أفضل ممثل كوميدي عن فيلم الخطة العايمة وذلك في مهرجان نجم العرب وهو المهرجان السنوي لمجلة What Happens يكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي وباستثناء الجمهور المصري، وذلك لتكريم كل فنان يحقق نجاح خارج مصر وعلي مستوي الوطن العربي. وقد اقتربت إيرادات فيلم الخطة العايمة من الـ 10 ملايين جنيه مصري، والرقم الذي يعتبر كبيرًا في ظل ظروف كورونا.


كما تسلّم النجم جائزة أفضل مسلسل أونلاين عن مسلسله الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم وذلك في استفتاء "الأفضل 2020" لـوشوشة.

 

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بـمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوم وبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها.

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