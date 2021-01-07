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أخبار العالم

نائب بريطاني يطالب بإيداع ترامب سجن جوانتانامو

الخميس 07/يناير/2021 - 11:44 م
ترامب
ترامب
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على صالح
طالب النائب البريطاني المحافظ سايمون هور السلطات الامريكية بإرسال الرئيس دونالد ترامب إلى مركز الاعتقال الأمريكي في خليج جوانتانامو جزاء تأكيد المزاعم بأنه حرض أنصاره على اقتحام الكونجرس الامريكي لوقف عملية الموافقة على نتائج الانتخابات الأمريكية

وغرد النائب البريطاني في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: لقد حرض على العصيان، لست متأكدًا من وجود ملعب للجولف في جوانتانامو ولكن هذا هو المكان الذي يجب أن يتجه إليه"

واقتحم المتظاهرون والمشاغبون المؤيدون لترامب مبنى الكابيتول ، وأجلوا عملية التصديق حيث تم إجبار المشرعين على الإغلاق.

وانفصل بنس في وقت لاحق يوم الأربعاء عن ترامب ، فكتب في رسالة إلى الكونجرس ، "إنه تقديري المدروس أن قسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية الجانب لتحديد الأصوات الانتخابية التي يجب احتسابها وأيها لا ينبغي".

وصدق الكونجرس في النهاية على فوز بايدن بالهيئة الانتخابية في الساعات الأولى من يوم الخميس.

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