سناب شات تعلن تعليق حساب ترامب إلى أجل غير مسمى

أعلنت شركة "سناب شات"، اليوم الخميس، عن تعليق حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى بعد أحداث الشغب في مبنى الكابيتول الأربعاء.





ووفقًا لموقع "هيل" الأمريكي، قال متحدث باسم الشركة: "يمكننا أن نؤكد أنه في وقت سابق يوم الأربعاء أغلقنا حساب سناب شات الخاص بالرئيس ترامب".





وأضاف أن الشركة قلقة بشأن الخطاب الصادر عن ترامب والهجمات على المؤسسات الديمقراطية.





وكان مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، قال إن الشركة ستمدد الحظر على حسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "فيسبوك" و"إنستجرام" لأسبوعين على الأقل حتى اكتمال عملية انتقال السلطة، أو ربما لأجل غير مسمى.





أما شركة تويتر، فأغلقت حساب ترامب لمدة 12 ساعة بعد إزالة التغريدات المحرضة، مؤكدة أنه إذا لم تتم إزالتها سيظل الحساب مقفلا.





كما أعلنت منصة "تويتش" للبث المرئي، اليوم الخميس، عن تعطيل قناة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خدمة الألعاب والمسابقات.





ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت الشركة المملوكة لـ"أمازون" في بيان: "في ضوء الهجوم الصادم على مبنى الكابيتول أمس، قمنا بتعطيل قناة الرئيس ترامب على موقع تويتش".





وأضافت: "وبالنظر إلى الظروف الاستثنائية الحالية وخطاب الرئيس التحريضي، نعتقد أن هذه خطوة ضرورية لحماية مجتمعنا. ومنع استخدام المنصة من أجل لتحريض على مزيد من العنف".