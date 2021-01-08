هل وصلنا لذروة المرحلة الثانية من كورونا؟.. مستشارة وزيرة الصحة تجيب





قالت الدكتورة "نهى عاصم" مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث إن الهبوط فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا لا تأخذ بها إلى بعد الاستمرار فى نزول الأعداد وثباتها لمدة أسبوع إلى أسبوعين على الاقل.





وأضافت"عاصم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الشعب" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن ارقام الإصابة بكورونا التي تمثل شريحة معينة من المجتمع لا تزيد إلى حد كبير ، مؤكدة أن هذا يعد مؤشر من المؤشرات الإيجابية التى يجب أن نحافظ عليها من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأكدت مستشارة الصحة أن الوزارة تعمل بالتوازي من خلال العديد من الاتجاهات بالنسبة للقاحات ،فكان أولها اللقاح الصينى ولكن هناك اتجاهات اخرى فى اللقاحات ستعتمد عليها الوزارة فى ظل الظروف الراهنة للتغلب على تحدى محدودية الإنتاج مثل لقاح "سينوفاك" و "استرازينيكا" .