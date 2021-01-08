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أخبار العالم

وسائل إعلام: تمرد في البيت الأبيض ضد قرارات ترامب الخطيرة

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:56 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الجمعة، إن بعض كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب يستعدون للتصدي لأي أوامر غير قانونية أو خطيرة في الأيام الأخيرة من رئاسته.

ومنذ قليل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكينلي إن الإدارة الأمريكية تدين أعمال العنف التي جرت أمس في العاصمة واشنطن. 

وأضافت في مؤتمر صحفي: "نصلي من أجل الضحايا ومن اقتحموا الكونجرس رعاع".

وتابعت: "ما رأيناه أمس هو قيام رعاع بتقويض حق الآلاف في الاحتجاج بطريقة سلمية".

ومساء الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

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