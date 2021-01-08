ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مايك بنس يتحدى الجميع ويرفض تفعيل مادة عزل ترامب

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:20 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفاد موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض عزل الأخير. 

ونقل الموقع عن مستشاري بنس قولهم: "نائب الرئيس يعارض اللجوء إلى التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب".

وأضافوا: "بنس وفريقه قلقون من أن اللجوء إلى المحاكمة البرلمانية قد يؤدي لمزيد من الفوضى والانقسام".

يذكر أن استخدام التعديل رقم 25 بالدستور الأمريكي حول عزل الرئيس يتطلب تأييد نائب الرئيس، مايك بنس وأغلبية أعضاء الحكومة لعزل ترامب استنادا على عدم أهليته للقيام بالمهام المنوطة به في المنصب.

ومساء الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونغرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يطالب بعزل ترامب من الرئاسة

التعديل 25.. هل يُعزل ترامب من منصبه قبل 20 يناير بسبب اقتحام الكونجرس

أغرب ليلة في تاريخ أمريكا.. الكونجرس يصدق على فوز بايدن بعد ساعات من اقتحام مبناه.. الاستقالات تزلزل إدارة ترامب.. والحكومة تدرس عزل الرئيس بتهمة تحريض أنصاره على العنف

أمريكا الآن .. زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدعو لعزل ترامب

الديمقراطيون يبدأون في التحرك لعزل ترامب.. تفاصيل

خطر كبير على أمريكا .. نانسي بيلوسي تدعو "بنس" إلى عزل ترامب

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات عرضّت منة فضالى للانتقاد

لشدة حبهما له.. فتاتان تحنطان جثة والدهما بعد وفاته.. والتحقيقات: مرضى نفسيين

فرجاني ساسي خارج الزمالك بعد تعذر تجهيز مقدم عقده الجديد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8/1/2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

أخطأت في اسمه.. سيدة تلقى حتفها على يد عريسها في ليلة الخطوبة.. تفاصيل

استشاري أنف وأذن: فيتامين الزنك وA يسرعان من استرداد الشم والتذوق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. هاني الناظر يكشف سر انخفاض أعداد مصابي كورونا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 8/1/2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

بعد تصدرها التريند.. إطلالات مثيرة لـ فيفي عبده