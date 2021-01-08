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أخبار العالم

وفاة ضابط شرطة شارك في فض اضطرابات الكونجرس

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:17 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "سي.إن. إن" الأمريكية استنادا إلى مصادر أمنية مطلعة، بوفاة ضابط شرطة، شارك في فض الاضطرابات التي قام بها أنصار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، داخل مقر الكونجرس.

ومنذ قليل، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن بعض كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب يستعدون للتصدي لأي أوامر غير قانونية أو خطيرة في الأيام الأخيرة من رئاسته.

ومساء الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونجرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونغرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

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