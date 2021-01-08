بومبيو ومنوشين يبحثان عزل ترامب

أفادت شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الخزانة ستيفن منوشين بحثا فعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي الخاص بتنحية الرئيس دونالد ترامب.





ودعا أعضاء ديمقراطيون بارزون، منهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى الشروع في إجراءات لمساءلة ترامب بغرض عزله بعدما اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس الأربعاء.





وذكرت وسائل إعلام أن نائب الرئيس مايك بنس يعارض استخدام التعديل 25 بالدستور.





وتنص المادة 25 من الدستور الأمريكي على إمكانية عزل الرئيس قبل انتهاء ولايته في حال قدّم "نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، إلى رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب، تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، ويتولى نائب الرئيس فورًا سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة".



