مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العلام، أبرزها، مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الممتاز.
ويستعرض " صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
البنك الأهلي ضد بيراميدز - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة أون تايم سبورت
وادي دجلة ضد إنبي - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت
سيراميكا ضد الأهلي - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم
أستون فيلا ضد ليفربول - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 1
وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
سيلتا فيجو ضد فياريال - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بايرن ميونخ - الساعة التاسعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 2
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
الباطن ضد الهلال - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة السعودية الرياضية
القادسية ضد الأهلي - الساعة الرابعة وأربعين دقيقة مساء - على قناة السعودية الرياضية
النصر ضد العين - الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساء - على قناة السعودية الرياضية