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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

الجمعة 08/يناير/2021 - 06:00 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العلام، أبرزها، مواجهة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعرض " صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
 
البنك الأهلي ضد بيراميدز - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة أون تايم سبورت

وادي دجلة ضد إنبي - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت

سيراميكا ضد الأهلي - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم
 
أستون فيلا ضد ليفربول - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 1

وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
 
سيلتا فيجو ضد فياريال - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
 
بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بايرن ميونخ - الساعة التاسعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
 
الباطن ضد الهلال - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة السعودية الرياضية

القادسية ضد الأهلي - الساعة الرابعة وأربعين دقيقة مساء - على قناة السعودية الرياضية

النصر ضد العين - الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساء - على قناة السعودية الرياضية
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