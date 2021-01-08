مواعيد مباريات اليوم الجمعة 8 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

ويستعرض " صدى البلد" مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

البنك الأهلي ضد بيراميدز - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة أون تايم سبورت





وادي دجلة ضد إنبي - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت





سيراميكا ضد الأهلي - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت





مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم

أستون فيلا ضد ليفربول - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 1





وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 1





مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

سيلتا فيجو ضد فياريال - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3





مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد بايرن ميونخ - الساعة التاسعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT FR HD 2





مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الباطن ضد الهلال - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة السعودية الرياضية





القادسية ضد الأهلي - الساعة الرابعة وأربعين دقيقة مساء - على قناة السعودية الرياضية





النصر ضد العين - الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساء - على قناة السعودية الرياضية