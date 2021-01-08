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منوعات

رغم كورونا.. افتتاح مهرجان عالمي للنحت على الجليد في الصين.. صور

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:01 م
مهرجان الجليد
مهرجان الجليد
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أماني إبراهيم
تم افتتاح مهرجان هاربين الدولي السابع والثلاثون  للنحت على الجليد في الصين للزوار، ويضم أبراجًا وقصورًا وقلاعًا مجمدة، ويعد مهرجان هاربين الذي يتم إقامته سنويا في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين، هو واحد من أكبر المهرجانات من نوعه.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، يتميز بعرض مجسمات شاهقة من الجليد، وسوف يستضيف هذا العام أنشطة مثل التزلج ، وهوكي الجليد ، وكرة القدم على الجليد ، والتزلج السريع ، ومسابقات التزلج على جبال الألب.

ومع تقييد الدخول إلى الصين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من المتوقع أن يشكل السياح المحليون غالبية الزوار، وكان قد بدأ المهرجان في عام 1963 وانقطع أثناء الثورة الثقافية الصينية ، وتم استئنافه مرة أخرى في عام 1985.

واستعد الصينيون للمشاركة في هذا المهرجان منذ ديسمبر الماضي، حيث قام حوالي 300 شخص من عمال مناجم الجليد، كثير منهم عمال بناء ومزارعون ، ببناء هياكل الجليد الشاهقة استعدادا لافتتاح المهرجان.

ولبناء المدينة المتجمدة، تم تقدير عشرات الآلاف من كتل الجليد من نهر سونغهوا المتجمد الذي يبلغ عرضه كيلومترًا، والذي يمر عبر هاربين، وتم بعد ذلك نقل الكتل بالشاحنات إلى مكان المهرجان، حيث تم استخدامها لبناء قلاع بالحجم الطبيعي ومعابد باجودا وجسور جليدية.

وكان يرتدي العمال أحذية مطاطية تصل إلى الركبة وسترات أسفل وقفازات سميكة وقبعات ذات أغطية لحماية آذانهم من درجات الحرارة المتجمدة، واستمر عملهم يوميا منذ السادسة صباحا حتى التاسعة مساءا حيث وضعوا كتل الجليد فوق بعضها البعض لبناء الجدران.

ثم قام العمال بتشكيلها وتشذيبها وتقطيعها حسب الحجم باستخدام المناشير وشوك المخلل والأسنان، وسـ يستمر مهرجان هاربين للجليد حتى 25 فبراير 2021.
رغم كورونا.. افتتاح مهرجان عالمي للنحت على الجليد في الصين.. صور
رغم كورونا.. افتتاح مهرجان عالمي للنحت على الجليد في الصين.. صور
رغم كورونا.. افتتاح مهرجان عالمي للنحت على الجليد في الصين.. صور
رغم كورونا.. افتتاح مهرجان عالمي للنحت على الجليد في الصين.. صور
رغم كورونا.. افتتاح مهرجان عالمي للنحت على الجليد في الصين.. صور
رغم كورونا.. افتتاح مهرجان عالمي للنحت على الجليد في الصين.. صور
رغم كورونا.. افتتاح مهرجان عالمي للنحت على الجليد في الصين.. صور
رغم كورونا.. افتتاح مهرجان عالمي للنحت على الجليد في الصين.. صور
رغم كورونا.. افتتاح مهرجان عالمي للنحت على الجليد في الصين.. صور
رغم كورونا.. افتتاح مهرجان عالمي للنحت على الجليد في الصين.. صور
رغم كورونا.. افتتاح مهرجان عالمي للنحت على الجليد في الصين.. صور
رغم كورونا.. افتتاح مهرجان عالمي للنحت على الجليد في الصين.. صور
رغم كورونا.. افتتاح مهرجان عالمي للنحت على الجليد في الصين.. صور
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