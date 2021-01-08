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ترحيل الامتحانات لنهاية العام أحد البدائل إذا استمرت كورونا.. يتصدر أخبار صباح البلد

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:19 ص
نشرة الاخبار
نشرة الاخبار
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إسراء صبري
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم الجمعة، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

صدى البلد:

السيسي والرئيس القبرصي يناقشان القضايا الإقليمية في شرق المتوسط.
النقد الدولي يشيد بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

الأهرام:
محمد أبو العينين: الرئيس السيسي يغير وجه مصر.
وزيرا التعليم العالي والكهرباء يتابعان تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية ورقمنة الجامعات.

اليوم السابع:
وزير الكهرباء: إنهاء تحويل كل العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال 5 سنوات.

الوطن:
التعليم: ترحيل الامتحانات لنهاية العام أحد البدائل إذا استمرت كورونا.

اخبار اليوم:
اليوم..بدء معسكر اتكلم عربي لأبناء المصريين بالبحرين.

المصري اليوم:
الأوقاف تشكل لجنة إدارة أزمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد لمواجهة كورونا.

الجمهورية:
الصحة: تسجيل 1219 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة.

الشروق:
23 لاعبا في معسكر سيراميكا كليوبترا استعدادا لمواجهة الأهلي.

SKY NEWS:
بعد هجوم الكونجرس..التحقيقات تشمل كل شخص بمن فيهم الرئيس.

روسيا اليوم:
ترامب: أنا غاضب من الهجوم الشنيع على الكابيتول الأمريكي والمشاركون في أعمال العنف سيدفعون الثمن.




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