ترحيل الامتحانات لنهاية العام أحد البدائل إذا استمرت كورونا.. يتصدر أخبار صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، اليوم الجمعة، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.
صدى البلد:
السيسي والرئيس القبرصي يناقشان القضايا الإقليمية في شرق المتوسط.
النقد الدولي يشيد بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.
الأهرام:
محمد أبو العينين: الرئيس السيسي يغير وجه مصر.
وزيرا التعليم العالي والكهرباء يتابعان تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية ورقمنة الجامعات.
اليوم السابع:
وزير الكهرباء: إنهاء تحويل كل العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع خلال 5 سنوات.
الوطن:
التعليم: ترحيل الامتحانات لنهاية العام أحد البدائل إذا استمرت كورونا.
اخبار اليوم:
اليوم..بدء معسكر اتكلم عربي لأبناء المصريين بالبحرين.
المصري اليوم:
الأوقاف تشكل لجنة إدارة أزمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد لمواجهة كورونا.
الجمهورية:
الصحة: تسجيل 1219 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة.
الشروق:
23 لاعبا في معسكر سيراميكا كليوبترا استعدادا لمواجهة الأهلي.
SKY NEWS:
بعد هجوم الكونجرس..التحقيقات تشمل كل شخص بمن فيهم الرئيس.
روسيا اليوم:
ترامب: أنا غاضب من الهجوم الشنيع على الكابيتول الأمريكي والمشاركون في أعمال العنف سيدفعون الثمن.