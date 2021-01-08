خلال ساعات.. رفع الحصانة عن 409 نواب ببرلمان 2015

هذا وأسفرت نتائج انتخابات مجلس النواب 2020 ، عن خسارة 200 نائب بالبرلمان الحالي، إلى جانب عدم مشاركة 209 نائب في الانتخابات من الأساس، ليصل عدد النواب الذين يستعدون لمغادرة المجلس في يناير المٌقبل لـ409 نواب.





وينشر "صدى البلد" أبرز نواب البرلمان الحالي (من ائتلاف الأغلبية والمعارضة) المغادرين للمجلس، تاركين المقعد والحصانة بعد خسارتهم في الانتخابات:





1. مرتضى منصور

2. صلاح حسب الله

3. النائب نضال السعيد

4. النائب محمد أبو حامد

5. هيثم الحريري

6. أحمد طنطاوي

7. اللواء محمود محي الدين

8. اللواء تامر الشهاوى

9. اللواء حمدى بخيت

10. اللواء مدحت الشريف

11. اللواء أشرف عمارة

12. العقيد أحمد شعيب

13. اللواء محمد أسامة أبو المجد

14. اللواء أحمد الخشب

15. اللواء على الدمرداش

16. اللواء شكرى الجندى

17. اللواء إيهاب السلاب

18. النائب محمد العتمانى

19. فايز أبو خضرة

20. هشام عبد الواحد

21. محمد كلوب

22. النائب عبد الحميد الشيخ

23. حمدى عبد الوهاب

24. محمود شحاتة

25. جلال عوارة

26. عبد المنعم العليمى

27. السيد حجازى

28. محمد حلمى

29. جمال كوش

30. خالد مصباح

31. محمد الشورى

32. عاطف مخاليف

33. رضا البلتاجى

34. إسماعيل نصر الدين

35. رضوان الزياتى

36. عبد العزيز الصفتى

37. أسامة شرشر

38. محمد الشهاوى

39. فتحى الشرقاوى

40. بدير عبد العزيز

41. عمر دوير

42. خالد عبد العزيز شعبان

43. النائب طلعت خليل

44. عبد الحميد كمال بالسويس

45. سمير البطيخي

46. عمرو كمال

47. عصام الفقي

48. محمد عمارة

49. البدري أبو ضيف

50. تادرس قلدس

51. ياسين عبد الصبور

52. صلاح شوقي عقيل

53. مصطفى حسين أبو دومة

54. حسين غيتة

55. ماجد طوبيا

56. سمير رشاد

57. عمرو عبدالرحيم

58. محمد بدوي

59. حسين جاد

60. عيد هيكل

61. محمد عبد الغنى

62. إلهامى عجينة

63. أحمد همام

64. بسام فليفل

65. بدوى عبد اللطيف

66. عبير تقبية

67. رائف تمراز

68. صلاح منصور

69. محمد خليفة

70. سمير الخولي

71. سلامة الجوهري

72. فؤاد حسب الله

73. إبراهيم خليف

74. هشام عبد الواحد

75. أبو المعاطى مصطفى

76. عصام منسي

77. سلامة الرقيعي

78. غريب أحمد حسان

79. إلهام المنشاوي

80. مي محمود

81. سحر عتمان

82. نوسيلة أبو العمرو

83. آمال طرابية

84. رانيا السادات

85. غادة صقر

86. ثريا الشيخ

87. منى جاب الله

88. شيرين فراج

89. دينا عبد العزيز

90. عبدالرحيم علي