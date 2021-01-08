خلال ساعات.. رفع الحصانة عن 409 نواب ببرلمان 2015

تنتهي الدورة التشريعية لمجلس النواب، غدا السبت، 9 يناير 2021، لتسقط معها الحصانة عن النواب الخاسرين في السباق الانتخابي، أو الذين لم يترشحوا من الأساس بانتخابات مجلس النواب 2020.
ويمتد عمل البرلمان الحالي حتى 9 يناير 2021، وفقا لما نص عليه الدستور بأن مدة البرلمان 5 سنوات، حيث بدأ المجلس الحالي أعماله في التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهي في التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً.
هذا وأسفرت نتائج انتخابات مجلس النواب 2020، عن خسارة 200 نائب بالبرلمان الحالي، إلى جانب عدم مشاركة 209 نائب في الانتخابات من الأساس، ليصل عدد النواب الذين يستعدون لمغادرة المجلس في يناير المٌقبل لـ409 نواب.
وينشر "صدى البلد" أبرز نواب البرلمان الحالي (من ائتلاف الأغلبية والمعارضة) المغادرين للمجلس، تاركين المقعد والحصانة بعد خسارتهم في الانتخابات:
1. مرتضى منصور
2. صلاح حسب الله
3. النائب نضال السعيد
4. النائب محمد أبو حامد
5. هيثم الحريري
6. أحمد طنطاوي
7. اللواء محمود محي الدين
8. اللواء تامر الشهاوى
9. اللواء حمدى بخيت
10. اللواء مدحت الشريف
11. اللواء أشرف عمارة
12. العقيد أحمد شعيب
13. اللواء محمد أسامة أبو المجد
14. اللواء أحمد الخشب
15. اللواء على الدمرداش
16. اللواء شكرى الجندى
17. اللواء إيهاب السلاب
18. النائب محمد العتمانى
19. فايز أبو خضرة
20. هشام عبد الواحد
21. محمد كلوب
22. النائب عبد الحميد الشيخ
23. حمدى عبد الوهاب
24. محمود شحاتة
25. جلال عوارة
26. عبد المنعم العليمى
27. السيد حجازى
28. محمد حلمى
29. جمال كوش
30. خالد مصباح
31. محمد الشورى
32. عاطف مخاليف
33. رضا البلتاجى
34. إسماعيل نصر الدين
35. رضوان الزياتى
36. عبد العزيز الصفتى
37. أسامة شرشر
38. محمد الشهاوى
39. فتحى الشرقاوى
40. بدير عبد العزيز
41. عمر دوير
42. خالد عبد العزيز شعبان
43. النائب طلعت خليل
44. عبد الحميد كمال بالسويس
45. سمير البطيخي
46. عمرو كمال
47. عصام الفقي
48. محمد عمارة
49. البدري أبو ضيف
50. تادرس قلدس
51. ياسين عبد الصبور
52. صلاح شوقي عقيل
53. مصطفى حسين أبو دومة
54. حسين غيتة
55. ماجد طوبيا
56. سمير رشاد
57. عمرو عبدالرحيم
58. محمد بدوي
59. حسين جاد
60. عيد هيكل
61. محمد عبد الغنى
62. إلهامى عجينة
63. أحمد همام
64. بسام فليفل
65. بدوى عبد اللطيف
66. عبير تقبية
67. رائف تمراز
68. صلاح منصور
69. محمد خليفة
70. سمير الخولي
71. سلامة الجوهري
72. فؤاد حسب الله
73. إبراهيم خليف
74. هشام عبد الواحد
75. أبو المعاطى مصطفى
76. عصام منسي
77. سلامة الرقيعي
78. غريب أحمد حسان
79. إلهام المنشاوي
80. مي محمود
81. سحر عتمان
82. نوسيلة أبو العمرو
83. آمال طرابية
84. رانيا السادات
85. غادة صقر
86. ثريا الشيخ
87. منى جاب الله
88. شيرين فراج
89. دينا عبد العزيز
90. عبدالرحيم علي
ومن المتوقع إقامة الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، الأحد المقبل 10 يناير، بعدما اكتمل نصاب المجلس الجديد -الذي يتكون من 568 نائبا منتخب - بإصدار قائمة النواب المعينين والتي جاءت أسمائهم كالآتي: نيفين الطاهري، عبلة الألفي، الشيخ علي جمعة، جمال السعيد، فخري الفقي، محمد عمر الزيات / والد شهيد، محمد زكي أبو حسن، الشيخ سالم مراحيل، عماد خليل كامل، عادل عبد الفضيل، محمد سعد عوض الله، المستشار إبراهيم الهنيدي، منصف نجيب، منال هلال، ندى الألفي، فرحة الشناوي، آية مدني، نادية السعدني، جيهان زكي، سحر عطية، درية شرف الدين، حسام غالي، دينا إسماعيل، دينا عبد الكريم، إيمان العجوز، هدى عبدالستار، كريم سدراك، ودينا أحمد إسماعيل.