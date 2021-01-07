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برلمان

48 ساعة لرفع الحصانة.. مرتضى منصور يواجه المجهول.. وهؤلاء أبرز المستبعدين

الخميس 07/يناير/2021 - 02:24 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عبد الرحمن سرحان
تنتهي الدورة التشريعية لمجلس النواب بعد غدِ السبت، 9 يناير 2021، لتسقط معها الحصانة عن النواب الخاسرين في السباق الانتخابي، أو الذين لم يترشحوا، وعلى رأسهم مرتضى منصور، والذي كان قد تم تقديم أكثر من طلب، من قبل النائب العام، لرفع الحصانة عنه.

وجاء أبرز النواب المستعدين من برلمان 2021 كالتالي:

مرتضى منصور رئيس ، والدكتور صلاح حسب الله ، والنائب نضال السعيد، النائب محمد أبو حامد، تامر الشهاوى، حمدى بخيت، مدحت الشريف، أشرف عمارة، أحمد شعيب، محمد أسامة أبو المجد، أحمد الخشب، على الدمرداش بدائرة المطرية بالقاهرة، شكرى الجندى بدائرة سيدى سالم كفر الشيخ، إيهاب السلاب.

محمد العتمانى بدائرة ، وفايز أبو خضرة، وخالد مصباح، ومحمد الشورى ، وعاطف مخاليف، وهشام عبد الواحد، ومحمد كلوب، عبد الحميد الشيخ، وحمدى عبد الوهاب، ومحمود شحاتة أول، وجلال عوارة، وعبد المنعم العليمى، والسيد حجازى ، ومحمد حلمى، وجمال كوش.

النواب رضا البلتاجى، وإسماعيل نصر الدينوعمر دوير، والنائب خالد عبد العزيز شعبان، والنائب طلعت خليل ، وعبد الحميد كمال، ، ورضوان الزياتى بدائرة الخانكة بالقليوبية، وعبد العزيز الصفتى، وأسامة شرشر، ومحمد الشهاوى، وفتحى الشرقاوى، وبدير عبد العزيز.

سحر عتمان، ونوسيلة أبو العمر، وآمال طرابية ، ورانيا السادات، وغادة صقر، وثريا الشيخ، ومنى جاب الله، وشيرين فراج، ودينا عبد العزيز.

وكانت مصادر مطلعة داخل مجلس النواب، قد صرح بأنه من المتوقع أن تعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، يوم الأحد القادم 10 يناير الجاري.

ومن المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية خلال الساعات القليلة القادمة، قرارا رسميا بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب، ودعوة المجلس للانعقاد.

يشار إلى أن المادة 115 من الدستور تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".
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