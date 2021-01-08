حملة نظافة مكبرة في شوارع أرمنت بالأقصر

وجه العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتجميل على مستوى المركز والقرى التابعة له لضمان ظهور مركز ومدينة أرمنت بصورة تليق .





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وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حملة نظافة مكبرة استهدفت مركز أرمنت ومدينة أرمنت الحيط وقرية الرياينة وقرية الرزيقات وقرية المحاميد وقرية السلام ،وتم تكثيف أعمال النظافة بالطرق الرئيسية والداخلية.





كما تم تمهيد كافة الطرق والتأكيد على تفريغ كافة حاويات القمامة بتلك الطرق اولا بأول.



