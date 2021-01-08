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أخبار العالم

استطلاع: الليكود في صدارة الانتخابات الإسرائيلية 2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:33 ص
الليكود في صدارة
الليكود في صدارة الانتخابات الإسرائيلية 2021
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سمر صالح
أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة "معاريف" العبرية، حفاظ حزب الليكود على قوته الانتخابية، وحصوله على 28 مقعدا بالكنيست، في الانتخابات القادمة.
 
وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، صباح اليوم الجمعة، في الانتخابات القادمة، سيحصل الليكود على 28 مقعدا، مقابل 18 لحزب تكفا حدشاه (الأمل الجديد) بزعامة جدعون ساعر.
 
ووفقا للاستطلاع، ستكون بقية النتائج على النحو التالي: يش عتيد 14 مقعدا، يمينا 13 مقعدا، القائمة العربية 10 مقعدا، شاس 8 مقاعد، يهدوت هتوراة 7 مقاعد، يسرائيل بيتتا 7 مقاعد، الإسرائيليون 6، ميرتس 5 مقاعد، كحول لفان 4 مقاعد.
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