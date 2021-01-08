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أخبار العالم

بعد رفضه تغيير نتائج الانتخابات.. ترامب يعاقب بنس ويمنع كبير موظفيه من دخول البيت الأبيض

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:41 ص
دونالد ترامب ومايك
دونالد ترامب ومايك بنس
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أحمد محرم
اتهم مارك شورت، كبير موظفي نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنعه من دخول البيت الأبيض وإلغاء تصريح دخوله.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، نشب خلافا مؤخرًا بين ترامب وبنس، بسبب مطالبة الرئيس لنائبه بقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لصالحه خلال جلسة الكونجرس للتصديق على نتائج تصويت المجمع الانتخابي، التي انعقدت الاربعاء الماضي وشهدت اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس.

وكان ترامب قد دعا بنس، في خطاب جماهيري بالتزامن مع جلسة الكونجرس، إلى قلب نتائج الانتخابات لصالحه، قائلًا "مايك بنس، آمل أن تدافع عن مصلحة دستورنا وبلادنا، وإن لم تفعل فسأغضب منك بشدة".

لكن نائب ترامب تحداه للمرة الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي ونائبه منصبيهما، وأعلن خلال جلسة الكونجرس أنه لا يملك صلاحية قبول أو رفض نتائج الانتخابات بشكل منفرد، وانتهت الجلسة بالتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد اندلاع أعمال عنف في الكونجرس ومحيطه قطعت الجلسة لعدة ساعات.

أفاد موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، اليوم الجمعة، بأن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض عزل الأخير. 

ونقل الموقع عن مستشاري بنس قولهم: "نائب الرئيس يعارض اللجوء إلى التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب".

وأضافوا: "بنس وفريقه قلقون من أن اللجوء إلى المحاكمة البرلمانية قد يؤدي لمزيد من الفوضى والانقسام".

يذكر أن استخدام التعديل رقم 25 بالدستور الأمريكي حول عزل الرئيس يتطلب تأييد نائب الرئيس، مايك بنس وأغلبية أعضاء الحكومة لعزل ترامب استنادا على عدم أهليته للقيام بالمهام المنوطة به في المنصب.

ومساء الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.
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