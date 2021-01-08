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الزراعة: الفلاح المصري من أنشط الفلاحين على مستوى العالم.. فيديو

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:29 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال محمد القرش المتحدث بأسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تهتم بإنشاء قاعدة بيانات رقمية حديثة ؛ حتى تتمكن من إتخاذ قرارات زراعية دقيقة ؛ لخدمة المزارع المصري.

ولفت محمد القرش ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز" ، إلى أن هناك مشروع خاص ، من قبل وزارة الزراعة ، يختص برصد محصول البطاطس ، في المناطق الخالية ، والتي تكون مؤهلة لعمليات التصدير، وتحديد الأصناف المخصصة لكل منطقة ؛ لتحديد أليات التسويق والتصدير ، وبناء قرارات سريعة ، خلال عملية الحصاد .

وأضاف المتحدث بأسم وزارة الزراعة أن هناك انخفاضا كبيرا في أسعار السلع ، من خلال استراتيجيات الدولة في التوسع الرأسي ، واستصلاح مناطق جديدة ؛ لزيادة إنتاجية وحدة الأرض .

وأكد أن هناك زيادة مستمرة في حجم المعروض ، وانخفاض في الأسعار، وعلى الرغم من أزمة كورونا، إلا عملية تصدير السلع الزراعية لم تتأثر، متابعا : " مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة " .

وأشار إلى أن الفلاح المصري يثبت باستمرار أنه من أنشط الفلاحين ، على مستوى العالم ، على الرغم من أزمة كورونا.

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