الزراعة: الفلاح المصري من أنشط الفلاحين على مستوى العالم.. فيديو

قال محمد القرش المتحدث بأسم وزارة الزراعة ، إن الوزارة تهتم بإنشاء قاعدة بيانات رقمية حديثة ؛ حتى تتمكن من إتخاذ قرارات زراعية دقيقة ؛ لخدمة المزارع المصري.





ولفت محمد القرش ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "إكسترا نيوز" ، إلى أن هناك مشروع خاص ، من قبل وزارة الزراعة ، يختص برصد محصول البطاطس ، في المناطق الخالية ، والتي تكون مؤهلة لعمليات التصدير، وتحديد الأصناف المخصصة لكل منطقة ؛ لتحديد أليات التسويق والتصدير ، وبناء قرارات سريعة ، خلال عملية الحصاد .





وأضاف المتحدث بأسم وزارة الزراعة أن هناك انخفاضا كبيرا في أسعار السلع ، من خلال استراتيجيات الدولة في التوسع الرأسي ، واستصلاح مناطق جديدة ؛ لزيادة إنتاجية وحدة الأرض .





وأكد أن هناك زيادة مستمرة في حجم المعروض ، وانخفاض في الأسعار، وعلى الرغم من أزمة كورونا، إلا عملية تصدير السلع الزراعية لم تتأثر، متابعا : " مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة " .





وأشار إلى أن الفلاح المصري يثبت باستمرار أنه من أنشط الفلاحين ، على مستوى العالم ، على الرغم من أزمة كورونا.



