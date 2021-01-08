بعد تفشي كورونا في صفوف الفيلانز.. ليفربول يحسم موقفه النهائي من مواجهة أستون فيلا





وذكرت صحيفة " ذا أثليتك" الإنجليزية، أن ليفربول قرر السفر إلى مدينة برمنجهام لمواجهة أستون فيلا، رغم تفشي فيروس كورونا في صفوف الفيلانز.





وأضافت الصحيفة البريطانية، أن ليفربول يرغب في خوض المباراة في موعدها، حتى لا يؤثر ذلك على جدول مبارياته في الفترة المقبلة.





كان نادي أستون فيلا أعلن أمس، الخميس، غلق مقر تدريبات الفريق، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين اللاعبين.

ولم يكشف نادي أستون فيلا عن أسماء اللاعبين المصابين بفيروس كورونا.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت أول أمس الثلاثاء، تسجيل 40 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي أعلى معدل إصابة هذا الموسم.





حسم نادي ليفربول موقفه النهائي من مواجهة أستون فيلا، المقرر لها اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.