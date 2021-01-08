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أخبار البلد

الحكومة: لا صحة لتعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق تحيا مصر

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:10 م
صدى البلد
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أ ش أ
نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء منشور تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي،يزعم تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق تحيا مصر.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق تحيا مصر، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة للمنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الصندوق.

وأوضح المركز الإعلامي، أن ذلك المنشور المتداول مزيف، وغير تابع نهائيًا للصندوق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشيرًا إلى أن الصندوق مستمر بتشكيل إدارته الحالية كما هي ولم يتم تعيين أي أعضاء جدد، مُشددًا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
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