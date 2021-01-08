الكنيسة الأرثوذكسية توضح حقيقة ظهور الأم إيريني بقداس عيد الميلاد المجيد

أكد القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عدم صحة ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص ظهور الأم إيريني رئيسة دير ابي سيفين في قداس عيد الميلاد المجيد الذى ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني مساء الأربعاء بكنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوى بوادي النطرون.





وقال القس بولس حليم - في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري - إنه تردد أن هناك ظهور لتماف إيريني في قداس عيد الميلاد المجيد الذي كان يتراسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤكدا أن الصور والفيديوهات المتداولة ليس لها علاقة باى

ظهورات بل هي لإحدي الراهبات التى كانت تصلي القداس.









وطالب القس بولس حليم عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وأنه حينما يكون هناك أمر ستعلنه الكنيسة سواء عن طريق قداسة البابا تواضروس الثاني بنفسه أو عن طريق المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية.





يشار إلى أن الأم إيريني هى رئيسة دير الشهيد العظيم ابي سيفين بمصر القديمة وسيدي كرير ورحلت عن عالمنا في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 2006 .









وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء أول أمس الأربعاء قداس عيد الميلاد المجيد من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي، في إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة وسط مجموعة من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد الميلاد المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالورود ابتهاجا بالعيد.





وتم نقل صلاة قداس عيد الميلاد المجيد عبر التليفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية "مي سات وسي تي في وأغابي"، والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة.

وقدّم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط في كل العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد عبر الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على صفحة "فيس بوك" قائلا، "عيد الميلاد .. عيد دخول الفرح إلى العالم، دمتم في فرح المسيح الغامر مع خالص محبتى وتهنئتي".







