افتتاح مسجد الهرامشة بقرية الزينية في الأقصر.. صور





افتتحت مديريه اوقاف الاقصر اليوم الجمعه ، مسجد الهرامشه الجديد بجزيرة الهرامشه بقرية الزينيه بحرى بمركز ومدينه الزينيه وذلك بحضور كلا من أصحاب الفضيلة قيادات الدعوه وعلى رأسهم فضيلة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية وفضيله الشيخ عبدالستار إبراهيم ابوالحجاج رئيس قسم شؤون القران الكريم بالمديرية













وفضيلة الشيخ على صديق أمير مدير اداره أوقاف الزينيه و العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينيه والقيادات التنفيذيه والدينيه والشعبية





وألقى خطبه الجمعه صاحب الفضيله الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية وكانت بعنوان إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل تقدم الامم وقد بين فيها فضيلته أن إتقان العمل هو من أفضل الواجبات ولذلك فقد مدح الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين حيث أنهم كانوا أصحاب حرف وان الإتقان هو وسيله لتقدم ورقى الامم









ياتى ذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزاره الاوقاف وتحت رعايه الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية