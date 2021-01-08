أخبار التكنولوجيا.. 5 أشياء خطيرة تحدث للآيفون عند استخدام شاحن غير أصلى .. جوجل تحذر: جميع هواتف أندرويد حول العالم في خطر.. أسعار هواتف Galaxy S21

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة وجاءت كالآتي:

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة وجاءت كالآتي:



