أخبار التكنولوجيا.. 5 أشياء خطيرة تحدث للآيفون عند استخدام شاحن غير أصلى .. جوجل تحذر: جميع هواتف أندرويد حول العالم في خطر.. أسعار هواتف Galaxy S21

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة وجاءت كالآتي:
أطلقت شركة ريلمي هاتفا ذكيا جديدا، وهو يعد أول هواتف العلامة التجارية لعام 2021، تحت عنوان Realme V15، ويقدم الهاتف الجديد دعمل لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج من نوع Dimensity 800U.
يرتبط عمر بطاريات الهواتف الذكية بطريقة استخدامنا للهواتف والعادات التى نفعلها سواء بقصد أو دون قصد ومن أكثر الأشياء التى ترتبط ارتباطا وثيقا بطول عمر البطارية، خاصة بطاريات هواتف الآيفون، هو الشاحن، ونوعه وسعته، وهل هو شاحن أصلى أم أنه لا يتناسب مع الهاتف؟ .
حذرت شركة جوجل Google، مستخدمي هواتف أندرويد من ثغرة خطيرة وخطأ فادح يتيح للمتسللين التحكم بجهاز الضحية سرا، وبأنه يجب على مستخدميها على مستوي العالم تحديث أجهزتهم على الفور.
أطلق تطبيق أبشر على خدمة جديدة لمساعدة المقيمين فى المملكة العربية السعودية، وهى خدمة هوية مقيم التى من خلال تفعيلها على التطبيق، تسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين فى المملكة من قبل السلطات السعودية.
أعلنت شركة Honor هونر الصينية، الموعد الرسمى لإطلاق هاتفها Honor V40 ، على صفحتها الرسمية بموقع Weibo ، حيث سيأتى الهاتف بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع عدد من الإمكانات الكبيرة حيث سياتى بقوة شحن خارقة.
استطاع الرئيس التنفيذى لشركة تسلا للسيارات الكهربية وشركة سبيس إكس ، إيلون ماسك Elon Musk ،خلال الساعات الماضية، التفوق على جيف بيزوس الرئيس التنفيذى لشركة أمازون للتسوق الإلكترونى، ليصبح أغنى شخص فى العالم، بصافى ثروة 191 مليار دولار.
تجاوزت العملة المشفرة بيتكوين Bitcoin حاجز 40 ألف دولار أمريكي خلال الساعات الماضية، فى صعود هو الأكبر على الإطلاق فى تاريخ العملات المشفرة، حيث زادت قيمتها بنسبة 30 % منذ بداية بداية العام.
كشفت تسريبات أسعار هواتف Galaxy S21 التى ستصدرها شكة سامسونج خلال أيام، بعد أن أعلنت رسميا عن إطلاقها فى 14 يناير المقبل حيث ستكون عبارة عن 3 هواتف هى : Galaxy S21 و Galaxy S21 Plus و Galaxy S21 Ultra .
كشفت تسريبات أن لاب توب Galaxy Book Flex 2 هو أول لاب توب من سامسونج سيتم إصداره بتقنية الشاشة QLED ، والتى تقدم أداء عاليا للغاية، بالإضافة إلى تقنية HDR ، كما يتميز بدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، بالإضافة إلى قلم ذكى USI Pen ، وسيتم الإعلان عنه فى 13 يناير الجاري.