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رياضة

خاص| أول تعليق من مدرب بطل السنغال على ملاقاة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 08/يناير/2021 - 05:48 م
فريق تونجيث بطل السنغال
فريق تونجيث بطل السنغال
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مجدي سلامة
أسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عن  وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة، والتي تضم  الترجي مولودية الجزائر وتونجيث بطل السنغال.

وعلق يوسف دابو المدير الفني لنادي تونجيث السنغالي في تصريحات خاصة لصدى البلد على قرعة دوري ابطال إفريقيا قائلًا : " إنها مجموعة جيدة المستوى، ليس لدي المعلومات اللازمة حتى الآن عن خصومنا ولكن لدينا الوقت ، سنحظى بفرصنا وسنستغلها".

وتابع : " لقد هزمنا فريق الرجاء المغربي وصعدنا وهو فريق جيد ، ونأمل أن يكون الحظ حليفنا ونواصل المشوار في البطولة إلى أبعد مدى ".

وجاءت مجموعات دورى أبطال أفريقيا كالتالي:


المجموعة الأولى: المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية - الأهلي المصري


المجموعة الثانية:  مازيمبي الكونغولي -  ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي- الهلال السوداني  - شباب بلوزداد الجزائري .


المجموعة الثالثة: كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - بترو أتليتكو الأنجولي - هورويا الغيني - الوداد المغربي


المجموعة الرابعة: تينجيت السنغالي - مولودية الجزائر - الزمالك المصري - الترجي التونسي

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