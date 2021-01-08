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فن

بإطلالة ساحرة.. نرمين الفقي تتألق بالأسود

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:12 م
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
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محمد بدران
نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تكشف جمالها.

وتألقت بها نرمين الفقي، بفستان انيق باللون الأسود عاري الكتفين، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البيج اللامع الذى يبرز جمال انوثتها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وأنيقة تبرز جمالها، ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط مع عقد حول الرقبة.

يذكر أن آخر مشاركات نيرمين الفقي كانت في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E.

مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد.


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