20 دقيقة ..ليفربول يتقدم بهدف ماني على أستون فيلا .. فيديو

مرت 20 دقيقة من مباراة ليفربول وأستون فيلا ، بتقدم الريدز بهدف للاشئ عن طريق ساديو ماني ، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا في إطار الجولة الثالثة من كأس الرابطة الإنجليزية.
وجاء الهدف عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 4 بعدما تلقى عرضية رائعة ليضعها بالرأس على يمين الحارس ليعلن الهدف الاول لفريق ليفربول .
وفي الدقيقة التاسعة أضاع فينالدوم كرة خطيرة أمام المرمى بعدما قام محمد صلاح بعمل اسيست رائع له ألا أنه رفض الهدية وأضاع الكرة بشكل غريب .
وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في اللقاء.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي :.
حراسة المرمى : كيليهر
خط الدفاع : ويليامز - ويليامز - ميلنر - فابينو
خط الوسط : هندرسون - فينالدو - جونز
خط الهجوم : مينامينو - صلاح - ماني
وعلى مقاعد البدلاء يتوجد كلا من :. اليسون - فيرمينو - الكانترا - تشامبرلين - روبرتسون-ارونل- شاكيري