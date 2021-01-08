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رياضة

20 دقيقة ..ليفربول يتقدم بهدف ماني على أستون فيلا .. فيديو

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:10 م
ماني
ماني
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مجدي سلامة
مرت 20 دقيقة من مباراة ليفربول وأستون فيلا ، بتقدم الريدز بهدف للاشئ عن طريق ساديو ماني ، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا في إطار الجولة الثالثة من كأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء الهدف عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 4 بعدما تلقى عرضية رائعة ليضعها بالرأس على يمين الحارس ليعلن الهدف الاول لفريق ليفربول .

وفي الدقيقة التاسعة أضاع فينالدوم كرة خطيرة أمام المرمى بعدما قام محمد صلاح بعمل اسيست رائع له ألا أنه رفض الهدية وأضاع الكرة بشكل غريب .

وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في اللقاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي :.

حراسة المرمى : كيليهر  

خط الدفاع : ويليامز - ويليامز - ميلنر - فابينو

خط الوسط : هندرسون - فينالدو - جونز

خط الهجوم : مينامينو - صلاح - ماني 

وعلى مقاعد البدلاء يتوجد كلا من :. اليسون - فيرمينو - الكانترا - تشامبرلين - روبرتسون-ارونل- شاكيري
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