20 دقيقة ..ليفربول يتقدم بهدف ماني على أستون فيلا .. فيديو





وجاء الهدف عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 4 بعدما تلقى عرضية رائعة ليضعها بالرأس على يمين الحارس ليعلن الهدف الاول لفريق ليفربول .





وفي الدقيقة التاسعة أضاع فينالدوم كرة خطيرة أمام المرمى بعدما قام محمد صلاح بعمل اسيست رائع له ألا أنه رفض الهدية وأضاع الكرة بشكل غريب .





وشهد التشكيل تواجد النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في اللقاء.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي :.

حراسة المرمى : كيليهر

خط الدفاع : ويليامز - ويليامز - ميلنر - فابينو

خط الوسط : هندرسون - فينالدو - جونز

خط الهجوم : مينامينو - صلاح - ماني

وعلى مقاعد البدلاء يتوجد كلا من :. اليسون - فيرمينو - الكانترا - تشامبرلين - روبرتسون-ارونل- شاكيري

مرت 20 دقيقة من مباراة ليفربول وأستون فيلا ، بتقدم الريدز بهدف للاشئ عن طريق ساديو ماني ، في المباراة التي تقام بينهما حاليًا في إطار الجولة الثالثة من كأس الرابطة الإنجليزية.