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أخبار العالم

بايدن يتحدث عن مساءلة ترامب ويطالب بمحاكمة مقتحمي الكونجرس

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:11 م
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، أمر متروك للكونجرس.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي، أنه يركز حاليا على مكافحة فيروس كورونا، وعملية توزيع اللقاح والإنعاش الاقتصادي للبلاد.

وعند سؤاله بشأن ما إذا كان سيضغط على الديمقراطيين لاتخاذ خطوات لمساءلة ترامب، قال بايدن: إن الكونجرس هو من يحدد ذلك.

ودعا بايدن إلى محاكمة الأشخاص، الذين اقتموا مبنى الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء، مؤكدا أنهم بلطجية تلقوا تشجيعا من الرئيس ترامب.

وأشار إلى أنه سيجتمع مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وقادة الحزب الديمقراطي للتباحث حول أجندته. 

ومن المقرر ان يتسلم بايدن السلطة رسميا في 20 يناير الجاري، ويقول ترامب: إنه لن يحضر حفل التنصيب.
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