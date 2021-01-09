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أخبار العالم

تحرك عاجل من بيلوسي بشأن محاكمة ترامب في الكونجرس

السبت 09/يناير/2021 - 01:06 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم السبت، أنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد بمجلس النواب للاستعداد لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.

ومنذ قليل، أصدر البيت الأبيض بيانًا قال فيه إن "المحاكمة البرلمانية بدوافع سياسية لترامب قبل 12 يومًا من تركه لمنصبه لن تفيد بشيء سوى زيادة حالة الانقسام في البلاد".

وكانت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية نشرت أمس، مسودة خاصة بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول إن "الرئيس تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد".

وتشير المسودة التي صاغها الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب إلى أن "الرئيس أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونجرس"، وأنه "سيظل تهديدا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب".

وتدعو الوثيقة إلى "مساءلة ترامب بناء على بند واحد هو التحريض على تمرد"، لافتة إلى أن ترامب عرَّض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى "خطر كبير".

وأضافت أن ترامب "هدد سلامة النظام الديمقراطي وتدخل في انتقال سلمي للسلطة وعرض قطاعا من الحكومة للخطر وخان الأمانة بصفته رئيسا".

وأطلق المشرعون الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي حراكا من أجل عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الحكم فورا، في ظل أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول يوم الأربعاء.

واقتحم الأربعاء مئات المحتجين المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونجرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقُتل 4 أشخاص خلال تعامل أجهزة الأمن الأمريكية مع أعمال الشغب داخل الكابيتول.
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