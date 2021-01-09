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سيارات

تبدأ من 288 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات شيفروليه الدبابة موديل 2021.. شاهد

السبت 09/يناير/2021 - 09:01 ص
تبدأ من 288 ألف جنيه..
تبدأ من 288 ألف جنيه.. أسعار و مواصفات شيفروليه الدبابة 2021
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صبري طلبه
بعد أن شهدت كل من سيارتي كابتيفا وأوبترا ارتفاعًا في أسعارهما، جاءت السيارة شيفروليه "الدبابة" هي الأخرى بزيادة جديدة تبلغ 2500 جنيه، واستطاع هذا الاصدار أن يحقق شهرة واسعة لتميزه بالقوة والاعتمادية.


تستمد شيفروليه بيك أب "الدبابة" قوتها من محرك ديزل رباعي الأسطوانات، سعة 2499 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 79 حصانا، و176 نيوتن من عزم الدوران عند 3900 لفة، وقدر وزن السيارة وهي بكامل حمولتها نحو 2700 كجم، وتميزت بصندوق خلفي متسع بلغ طوله 2300 مم، وعرض 1700 مم، وارتفاع 380 مم.


حصلت السيارة على مصابيح هالوجين أمامية، ومصابيح ضباب دائرية تقع على جانبي الصادم الأمامي، والتي تمتع بفتحات متعددة المقاطع تعزز من تعاملها مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما اعتمد على نظام LSPV الخاص بمنظومة الفرامل والمانع لانزلاق الإطارات.


تأتي شيفروليه الدبابة بحزمة من التجهيزات والتي تضمنت، تكييفا ودفاية هوائية، وراديو بمشغل أسطوانات MP3+USB ومخرج للصوتAUX، و2 من مكبرات الصوت، بالاضافة إلى مقود قيادة باور ستيرينج لسهولة الأداء الحركي.


وبلغت الأسعار الرسمية للسيارة شيفروليه بيك أب "الدبابة":
الفئة الأولى بسعر 288.600 ألف جنيه بدلًا من 286.200 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 293.700 ألف جنيه بدلًا من 291.200 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 317.700 ألف جنيه بدلًا من 315.200 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 322.700 ألف جنيه بدلًا من 320.200 ألف جنيه.
تبدأ من 288 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات شيفروليه الدبابة موديل 2021.. شاهد
تبدأ من 288 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات شيفروليه الدبابة موديل 2021.. شاهد
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