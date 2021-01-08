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سيارات

بزيادة 5000 جنيه..سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2021| صور

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:01 ص
بزيادة 5000 جنيه..سعر
بزيادة 5000 جنيه..سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2021| صور
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صبري طلبه
تطل علينا نسخة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 بسعر جديد، زاد عن إصدار الموديل السابق حوالى 5000 جنيه لجميع فئاتها، وتعتبر هي أحدث اصدارات علامة شيفروليه عن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، والتي تمتعت بمساحة داخلية عائلية، واطلالة المصابيح الأمامية النحيفة.

تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500  سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة 148 حصان، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CTV ، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 8.4 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تمتعت شيفروليه كابتيفا بالعديد من وسائل الأمان والسلامة والتي شملت، برنامج الثبات الإلكتروني ESC، ونظام TCS المساعد في عملية تجاوز المنحدرات، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و حزمة الحماية عند التصادم المتمثلة في منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS.

تألقت السيارة أيضًا بحزمة داخلية من الكماليات مثل، مقود حركة مزود بأنظمة التحكم،ومثبت سرعة، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة بلغ قياسها 8 بوصة، وعدد 4 مكبرات صوتية، وتكييف هواء، وفتحة سقف للفئات الأعلى تجهيزًا.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LS 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر  329.990 ألف جنيه بدلًا من 324.990 ألف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LT 2021محرك 1500 تيربو سي سي بسعر 354.990 ألف جنيه بدلامن 349.990 ألف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PREMIER 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 374.990 ألف جنيه بدلًا من 369.990 ألف جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل PREMIER (7SEATS) 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 394.990 ألف جنيه بدلًا من 389.990 ألف جنيه.
بزيادة 5000 جنيه..سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2021| صور
بزيادة 5000 جنيه..سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2021| صور
بزيادة 5000 جنيه..سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2021| صور
بزيادة 5000 جنيه..سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2021| صور
بزيادة 5000 جنيه..سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2021| صور
بزيادة 5000 جنيه..سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2021| صور
بزيادة 5000 جنيه..سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2021| صور
بزيادة 5000 جنيه..سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2021| صور
بزيادة 5000 جنيه..سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2021| صور
بزيادة 5000 جنيه..سعر شيفروليه كابتيفا موديل 2021| صور
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