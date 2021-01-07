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سيارات

تعرف على سعر شيفروليه أوبترا 2021.. بعد الزيادة الأخيرة | صور

الخميس 07/يناير/2021 - 06:01 ص
تعرف على سعر شيفورليه
تعرف على سعر شيفورليه أوبترا 2021 .. بعد الزيادة الأخيرة
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صبري طلبه
شهدت السيارة شيفروليه أوبترا ارتفاعا قليلا في أسعارها وذلك بنسبة بدأت من 700 جنيه وحتى 2000 جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من إصدارات الشركة والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

حصلت السيارة على حزمة من وسائل الحماية والسلامة والتي تضمنت منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD الخاص بالفرامل، ومرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن للفئات الأعلى تجهيزًا.

تستمد شيفروليه أوبترا قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

وبهذه الإمكانيات يمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 13.2 ثانية، بينما يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 7.3 لتر، وذلك عندما تسير لمسافة تقدر بـ 100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيفروليه أوبترا 2021 
الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2021 محرك 1500  سي سي بسعر 197.500  ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك جميع الكماليات موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 204 ألف جنيه بدلا من 203.300 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك هاي لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر214.400  ألف جنيه بدلًا من 212.400 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك توب لاين موديل 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 220.900 ألف جنيه بدلا من 218 ألف جنيه.
تعرف على سعر شيفروليه أوبترا 2021.. بعد الزيادة الأخيرة | صور
تعرف على سعر شيفروليه أوبترا 2021.. بعد الزيادة الأخيرة | صور
تعرف على سعر شيفروليه أوبترا 2021.. بعد الزيادة الأخيرة | صور
تعرف على سعر شيفروليه أوبترا 2021.. بعد الزيادة الأخيرة | صور
تعرف على سعر شيفروليه أوبترا 2021.. بعد الزيادة الأخيرة | صور
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