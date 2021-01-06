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سيارات

كل ما تريد معرفته عن موديلات سيارات معرض الإحلال وطريقة التقديم والشروط.. صور

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:40 م
كيا اوبتيما KIA OPTIMA
كيا اوبتيما KIA OPTIMA في معرض احلال السيارات
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اشرف عطية
انطلقت أول أمس أولى فعاليات معرض التكنولوجيا لتحويل وإحلال السيارات لتعمل بالطاقة النظيفة، بدلا من البنزين والسولار ويقام هذا المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4-6 يناير الجاري.

وفي هذا السياق نطرح عليكم كل ما يخص هذا الشأن وشروط التمويل والمستندات اللازمة لإحلال السيارات وموقع إحلال السيارات والسيارات المطروحة في المرحلة الأولي لإحلال السيارات القديمة بأخري جديدة تعمل بمنظمة الوقود الثنائي غاز طبيعي وبنزين.

سيارات معرض الإحلال

تم طرح العديد من طرازات و موديلات السيارات العالمية في معرض الإحلال وهي فيات دوبلو  FIAT DOBLO و نيسان صني NISSAN SUNNY و نيسان سنترا NISSAN SENTRA و هيونداي اكسنت ار بي  HUNDAI ACCENT RB و هيونداي النترا اتش دي HUNDAI ELENTRA HD و هيونداي كونا الكهربائية HUNDAI KONA و لادا جرانتا LADA GRANTA و بي واي دي BYD F3 و شيفروليه اوبترا CHEVROLET OPTRA وشيفروليه CHEVROLET N300 و كيا اوبتيما KIA OPTIMA و كيا سورينتو KIA SORENTO

الشروط والاوراق المطلوبة لإحلال السيارة ( ملاكي - أجرة )

1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

2- أن يكون المتقدم حاصلًا على رخصة قيادة خاصة للملاكي ومهنية للأجرة وتكون سارية.

3- التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للأجرة .

4- ألا يكون قد صدرت ضد المتقدم أحكام جنائية أو جريمة مخله بالشرف أو عقوبة مقيدة للحرية للأجرة .

5- تعقد المتقدم بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط السداد.

6- عدم ثبوت تعاطى المتقدم لأي مواد مخدرة بأنواعها من خلال الكشف الطبى بمعرفة الجهة التى تحددها وزارة الصحة للأجرة.
 
المستندات المطلوبة من المستفيد: -

1- بطاقة الرقم القومي للمستفيد من الإحلال ويجب أن تكون سارية.

2-وجود ضامن يحمل بطاقة رقم قومي سارية.

2- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن (عقد إيجار/تمليك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاثة شهور).

3- طابعة من التأمينات الاجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه كسائق أو صاحب عمل (سيارة) للأجرة .

4- تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر للأجرة .

5- تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد أنه ليس له أى ملف ضريبي أو عدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء للأجرة .

6- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

7- فترة السداد تصل الى 120 شهر متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

8-إثبات القدرة المالية للسداد (بيان إجمالي - دخل شهري - سندات ملكية - وديعة) للملاكي .

موقع احلال السيارات

ويوجد موقع مخصص للمواطنين الراغبين في الاستفاد من منظومة الإحلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة إحلال السيارات عمل حساب شخصي علي الموقع الاليكتروني من هنا .

كل ما تريد معرفته عن موديلات سيارات معرض الإحلال وطريقة التقديم والشروط.. صور
كل ما تريد معرفته عن موديلات سيارات معرض الإحلال وطريقة التقديم والشروط.. صور
كل ما تريد معرفته عن موديلات سيارات معرض الإحلال وطريقة التقديم والشروط.. صور
كل ما تريد معرفته عن موديلات سيارات معرض الإحلال وطريقة التقديم والشروط.. صور
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