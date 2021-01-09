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أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل رقما كارثيا في إصابات كورونا اليومية

السبت 09/يناير/2021 - 09:20 ص
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
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شريف سيد
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تسجيل الولايات المتحدة أكثر من 290 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى جانب تسجيل 3676 وفاة جديدة بالفيروس. 

وتعد هذه الأرقام من الإصابات والوفيات حصيلة جديدة وغير مسبوقة في الولايات المتحدة منذ ظهور الفيروس. 

وبذلك تكون الولايات المتحدة قد سجلت حتى الآن ما يقرب من 22 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، و368 ألف وفاة بالفيروس. 

ومن ناحية أخرى، حمل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب السلطات الصحية في البلاد المسؤولية عن نشر إحصاءات "مبالغ فيها" عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب عبر حسابه في "تويتر": "حصيلة الإصابات بالفيروس الصيني والوفيات جراءه مبالغ فيها بكثير بسبب أسلوب التحديد السخيف الذي تتبعه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مقارنة مع الدول الأخرى التي تنشر العديد منها عمدا أرقاما غير دقيقة ومنخفضة".

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