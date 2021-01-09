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حوادث

إحالة أسامة الشيخ وآخرين للجنايات بتهمة الكسب غير المشروع

السبت 09/يناير/2021 - 10:28 ص
صدى البلد
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كتب : محمد عبدالله
أحال المستشار تامر الفرجاني، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، أسامة الشيخ، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، و3 آخرين هم "منير فهمي، نائب مدير البنك العربي الأفريقي المتهم الأول، وأسماء ثابت، ابنة عم سوزان مبارك، زوجة الرئيس الراحل حسني مبارك، موظفة بوزارة التخطيط المتهمة الثالثة، وأحمد الصياد، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي"، إلى محكمة الجنايات.

كان المستشار إسلام الفقي، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أمر بفتح التحقيقات في القضية وانتهى إلى إرسال الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة للتفضل بإعادتها إلى هيئة محكمة الجنايات المختصة؛ للفصل بحكم جنائی نهائي في الدعوى الجنائية المقامة على المتهمين الأربعة.


كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، ألغت في 2016 حكم محكمة الجنايات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في القضية.


الجدير بالذكر أنه ترجع تفاصيل القضية لتقدم أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ببلاغ لجهاز الكسب غير المشروع، يتهم فيه أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وابنة عم سوزان مبارك، ومنير فهمي، ممثل البنك العربي الإفريقي، بأنهم قد حققوا كسبا غير مشروع من خلال عضويتهم بمجلس إدارة المدينة، وصدر أمر بالأوجه لإقامة الدعوى وهو ما طعنت عليه النيابة.


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