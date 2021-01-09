رجال المهام الصعبة.. حكاية أبطال المرور على الطرق فى الشتاء.. صور

واجب وطني يقدمه رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية على الطرق خلال فصل الشتاء حفاظا على أرواح المواطنين، ما بين نشر وحداتها وسياراتها فى خدمة مرتادي الطرق، أو المساعدة في حالات الطقس السيئ و الشبورة ، لاسيما دورها فى الحد من الحوادث من خلال ضبط السيارات المتجاوزة للسرعات القانونية والسائقين تحت تأثير المخدرات.

















فصل الشتاء في الإدارة العامة للمرور

بمجرد حلول فصل الشتاء سنويا، ترفع الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ القصوى، ضباط وافراد على رأسهم مساعدا الوزير للشرطة المتخصصة والمرور يظلون بلا نوم داخل الإدارة وعلى الطرق خلال الطقس السيئ لمتابعة الحالة بصورة مستمرة، والتدخل سواء في حالات الشبورة أو السيول لا سيما الحوادث لا قدر الله.









الطوارئ والتجهيزات لـ فصل الشتاء

يبدأ فصل الشتاء باجتماعات مكثفة وتواصل بين الإدارة وجميع الجهات المعنية للتجهيز والاستعداد للطقس السيئ، وتأتى محاور خطة الإدارة على التواصل مع هيئة الأرصاد، وجميع إدارات المرور في الجمهورية، وكذلك غرف عمليات النجدة والحماية المدنية والإسعاف، لا سيما دواوين المحافظات، مع نشر سيارات المتابعة الدورية على الطرق، ومراقبتها من خلال غرفة عمليات الإدارة.









رجالا لا ينامون.. أبطال المرور والطقس السيئ

انتشار مكثف على الطرق الصحراوية والسريعة لرجال الإدارة خلال فصل الشتاء، حيث تنتشر الأوناش وسيارات الدفع الرباعي، والدراجات النارية، لا سيما سيارات الإغاثة المرورية، وتختلف أدوارها مابين مراقبة حالة الطقس على الطرق، والتدخل فى حالات الطوارئ، وسحب السيارات المعطلة وإجراء عمليات التفويج في الشبورة.









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سيارات الإغاثة وأوناش الخدمة المرورية

وخلال فصل الشتاء، تنتشر سيارات الإغاثة على جميع الطرق، والتى يتلخص دورها في حالات الأعطال البسيطة للمركبات المختلفة، كأعطال الكاوتش وغيرها، ومساعدة قائد السيارة في حلها، وفي حالة الأعطال التي يصعب إصلاحها بنفس مكان عطل المركبة؛ يتم تأمين المركبة حتى وصول ونش تابع لمالكها لسحبها من الطريق، أو الدفع بأحد أوناش الإدارة لنقلها إلى أقرب مكان للصيانة.









الشبورة بين التفويج وإغلاق الطرق

أحد مهام رجال الإدارة على الطرق خلال تغيرات الطقس يظهر مع الشبورة المائية التى تصل فى بعض الأحيان إلى الضباب، وبمجرد رصد غرفة عمليات الإدارة لظهور الشبورة تغلق الخدمات المرورية بوابات الطرق الصحراوية في حالات الضباب، وفي حالات انخفاض مستويات الرؤية تنفذ الإدارة عمليات التفويج، حيث تقوم سيارات الإدارة بالسير بجوار بعضها على سرعة 40 كم/س مع فتح الإنارة الخلفية والفنار ويسير خلفها مركبات المواطنين للتعرف على حدود الطريق وضمان الحفاظ على المواطنين.









المرور وسيارات الأكسجين على الطرق

وفى ظل الظروف التى تتعرض لها البلاد والاجراءات التى يتم اتخاذها لمنع تفشى فيروس كورونا، تساعد سيارات المرور في توفير المناخ الآمن لعمل الأطقم الطبية وتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية وضمان وصولها فى الوقت المناسب بالمستشفيات وأماكن العلاج على مستوى الجمهورية، حيث يتم تأمين السيارات المحملة بالأكسجين خلال سيرها فى الشبورة لتوصيلها للمستشفيات.









أرواح المواطنين والحد من الحوادث

إجراءات رادعة أخرى تجريها الإدارة العامة للمرور، للحد من حوادث الطرق التى تعد أبرز أسبابها السرعة الزائدة والقيادة تحت تأثير المخدر، حيث تجرى وحدات الإدارة أكمنة ثابتة على الطرق للكشف عن قائدي السيارات تحت تأثير المخدرات، وكذلك ضبط السيارات التى تتجاوز السرعات القانونية على الطرق.









رسالة للمواطنين.. قيادة آمنة تساوى حياة آمنة

ليس دورها على الطرق فقط.. وإنما وضعت الإدارة رسائل هامة للمواطنين كان على رأسها رسالة القيادة الآمنة والتى شملت نصائح قيادة فى الطقس السيئ، جاء على رأسها ضرورة استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا، واستخدام مساحات المطر لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامى والخلفى، ومراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، ومراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة، وعدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة، وعدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث، وزيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة، وعدم استخدام جهاز الفرامل بصورة مفاجئة في مياه الأمطار لتجنب انزلاق السيارة، وعدم الانشغال بغير الطريق والتركيز التام مع الطريق.









رقم للإغاثة المرورية