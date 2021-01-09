أول مرة أنام مستريحة.. مدير مستشفى النصر: أبكتني كلمات أربعينية عقب إصلاح عيب بالقلب

قال الدكتور قطب السيد مدير مستشفى النصر التخصصي، التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل في محافظة بورسعيد: "أبكتنى كلمات مريضة عند المرور عليها عقب إجراء عملية بالقلب عندما أخبرتني قائلة" اول مرة في حياتي انام مستريحة".





وأضاف قطب فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عقب نجاح فريق قلب الاطفال بالمستشفى النصر التخصصي بقيادة ا.د عبدالرحمن العفيفي رئيس فريق مجدي يعقوب، ورئيس قسم قلب الاطفال والعيوب الخلقية في علاجها أن المريضة ظلت تعاني لسنوات عمرها من هبوط بعضلة القلب وتضخم بالقلب وضعف بعضلة القلب وارتفاع بضغط الشريان الرئوي نتيجة وجود وصلة شريانية ضخمة منذ الولادة.





وأوضح قطب أن مستشفى النصر استقبلت السيدة وتبلغ من العمر 47 عام وقام الفريق الطبي بتوقيع الكشف وعمل الفحوصات والاشعات و تبين وجود وصلة شريانية ضخمه تسببت في معاناتها على مدار سنوات.





وأشار مدير النصر، إلى أن الفريق الطبي بالمستشفى تمكن من إغلاق الوصلة الشريانية عبر القسطرة القلبية دونما اللجوء الى جراحات القلب التقليدية ، حيث تم متابعة السيدة بالمستشفى بعد اجراء القسطرة لمدة ٢٤ ساعة، و شدد قطب السيد انه تم التأكد من تمام نجاح القسطرة واغلاق الوصلة الشريانية و اختفاء الاعراض الاكلينيكية التى تعاني منها السيدة طوال عمرها.





وفي نفس السياق تقدم د.قطب السيد مدير عام المستشفى بالشكر والتقدير لفريق قلب الاطفال والقسطرة القلبية ( اطباء -تمريض - فنيين ) على تميزهم و اخلاصهم في تقديم اعلى جودة من الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي هيئة الرعاية الصحية وعلى رأس الفريق ا.د عبدالرحمن العفيفي رئيس فريق مجدي يعقوب ورئيس قسم قلب الاطفال بمستشفى النصر التخصصي.





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وفى سياق متصل كشف مدير النصر ، عن نجاح الحقن الشرياني لأورام أولية متعددة بالكبد عن طريق الأشعة التداخلية بوحدة قسطرة مستشفى النصر التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية..





وقال قطب إن المريض يبلغ من العمر 75 عامًا يعانى من أورام أولية متعددة بالكبد، تم عمل عدة جلسات سابقة، وأثبتت الأشعه المقطعية ثلالثية المراحل على الكبد وجود نشاط بالبؤر السرطانية..





وتابع قطب السيد، أنه تم دخول المريض عن طريق العيادة الخارجية للأشعه التداخلية و تم عمل الحقن عن طريق #قسطرة_الشرايين بمستشفى النصر التخصصي بقيادة ا.د محمد زيتون استشاري الأشعة التداخلية بالمستشفى بالتعاون مع ا. د إبراهيم العدل استشاري الأشعة التداخلية.





وأضاف مدير النصر ان الأشعة المقطعية ثلاثية المراحل على الكبد أظهرت اختفاء النشاط السرطاني للأورام و بينت التحاليل انخفاض حاد في دلالات الأورام AFP إلى لتصبح طبيعية (6) بعد أن كانت (820).



