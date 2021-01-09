حكاية الإله العظيم "حورس" وأبنائه الأربعة

حورس اله السماء والحامي لحكام الصعيد ، جسدت صورته على هيئة صقر مهيب يقف بإحدي قدمية فوق نبات البردي شعار الدلتا، بينما تمتد قدمه الآُخري في شكل ذراع بشرية لتمسك بحبل خرمت به رأس أنف بشرية.





أطلق المصريين القدماء علي أربعة معبودات أبناءً ل "حورس" وهم "أمستي" و"حابي" و"دواموتف" و"قبح سنوف"، وقد إعتبروهم أصلًا من السماء ، وفى إطار ذلك نسرد قصة الإله حورس.





قال الباحث الأثري أحمد عامر إن إله السماء "حورس" قد أصبح الإله الأعظم في مصر منذ بداية العصر التاريخي، وإن له معبدًا في "نخن" في إدفو، عاصمة مصر العليا قبل التوحيد، ثم أصبح الإله الحامي لحكام الصعيد المنتصرين علي الدلتا وخلفائهم المباشرين، ومن خلال مؤازة الإله "حورس" إستطاع الملك "نعرمر" أن يحقق الوحده لمصر وأن يؤسس الأسرة الأولي، حيث سُجل هذا النصر علي لوحة "نعرمر" التي عُثر عليها في "نخن" بتمثيل "حورس" في صورة صقر مهيب يقف بإحدي قدمية فوق نبات البردي شعار الدلتا، بينما تمتد قدمه الآُخري في شكل ذراع بشرية لتمسك بحبل خرمت به رأس أنف بشرية تتصل بشكل مستطيل، بل إن هناك نقش سبق تمثيله للملك العقرب، وهكذا حقق "حورس" لأتباعه من زعماء الصعيد وحده الأرضيين "تاشمعو" و"تامحو"، ومن ثم إتخذ ملوك الأسرة الأولي شعارًا ملكيًا يعلوه "السرخ" الذي يكتب فيه الإسم "الحوري" للملك في عصر هذه الأسرة.

وأشار "عامر" إلي أن الملكية هي منحة من الإله "حورس" أول معبود رسمي للدولة والملكية في التاريخ المصري القديم، أما عن موطن الإلة "حورس" الأصلي فقد نشأ جدل كبير بين العلماء، وأيًا كان الأمر، فإن مصر كانت خاضعة لحكومتين الواحدة في الصعيد والآخري في الدلتا، وقد أُطلق علي هاتين الحكومتين "أتباع حورس" أو أنصاف الآلهه، وكان اللقب "الحوري" أول الألقاب الملكية الخمسة التي حملها الملوك طوال العصور الفرعونية، إله الأسرات لكل مصر والإبن المنتقم ل"أوزيريس"، هذا وقد أطلق علي "حورس" ألقابًا عديدة منها وأهمها "حورس سيد السماء"، و"حورس المتقدم علي العينين"، و"حورس المنتقم لأبيه"، و"حورس موحد الأرضيين"، و"حورس الأفقين"، أما عن معابد "حورس" فنجد أقدمها في الصعيد معبد "نخن"، وأقدمها في الدلتا دمنهور، وأشهرها معبد "حورس" في إدفو، وأشهر صورة ل "حورس" التي توجد في معابد مصر كلها عبارة عن شكل قرص الشمس بجناحين كبيرين ذات ألوان مختلفة وصفًا بأنهما الجناحان ذو الريش المختلف الألوان التي تتمكن بهما الشمس من أن تطوف السماء، والهدف من هذه الصورة أن تُعتبر حارسًا يحول دون دخول الأشرار المعبد.