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محافظات

رئيس سفاجا تتابع سير العمل بالمشروعات الخدمية والإنشائية بالمدينة

السبت 09/يناير/2021 - 03:08 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، عدد من مواقع العمل بالمدينة لمتابعة سير العمل بها. قامت رئيس المدينة، بالمرور على موقع لوحة توزيع كهرباء سفاجا ومكتب تموين سفاجا الخدمي وجمعية المصرية ٢٠٠٠ ‪ للاطمئنان على سير العمل تمهيدا لافتتاح البعض منها خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة.

 

وتابعت المغربي، أعمال البناء بمنطقة الإشغال العسكرية للتأكد من عدم مخالفة التراخيص وعدم وجود تعديات.

 

وكلفت رئيس مدينة سفاجا، الإدارة الهندسية بمتابعة سير العمل بتلك المشروعات وعمل مذكرة في حال تباطؤ الأعمال من قِبل الشركات المنفذة وطالبتهم بالسرعة والدقة في الانتهاء من الأعمال لتسليمها في المواعيد المحددة.


كما تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم ، تنفيذ قافلة طبية مجانية من المجلس المصري ﻷطباء من أجل السلام بمستشفى سفاجا المركزي، والتى يتم تنفيذها لمدة ثلاث ايام من يوم ٧ الى ٩ يناير الجارى تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. 


أوضحت رئيس المدينة، أن القافلة تضم عدد من التخصصات منها (باطنة وجهاز هضمي ومناظير ونفسية وعصبية وأمراض قلب واوعية دموية واطفال وجراحة عظام ورمد وجراحة عيون) مع تقديم خدمات الفحص والكشف والعلاج بالمجان لكافة المواطنين. 


وأشارت المغربي إلي أن القافلة تمكنت اليوم من الكشف  وصرف علاج بالمجان علي حوالي 320  حالة من أهالي المدينة، تنوعت ما بين 52 حالة باطنة و 28 حالة جهاز هضمى وكبد وسكر و 22 حالة مخ واعصاب و 36 حالة من الرمد و 18 قلب واوعية دموية و 48 حالة عظام مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان ، كما تم عمل جبس لأحد المرضى بعيادة العظام مع غيار لمريض آخر على عملية تم عملها فى وقت سابق، وتم تم تحويل وحجز حالة كورونا بالرعاية من قبل عيادة القلب. 


تأتي القافلة في إطار التعاون بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر والمجلس المصري ﻷطباء من أجل السلام، وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج اللازم لجميع المرضي مع إجراء العمليات الجراحية اللازمة وتحويل الحالات التي تحتاج إلى جراحات كبرى للمستشفيات المتعاقد معها مجانا ﻷهالي المحافظة .


جدير بالذكر ان القافلة تضم نخبة من اﻷطباء أعضاء هيئة التدريس في معظم التخصصات الطبية المختلفة (الباطنة، الغدد الصماء، طب وجراحة العيون، طب وجراحة العظام، الجلدية والتناسلية، طب الأطفال، أنف وأذن وحنجرة)

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